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Mouette全新多元資產管理平台結合亞太優勢 銳意打造國際級的資產管理旗艦

12/10/2022

儘管面對環球政治和經濟多方面的挑戰，香港獨特的國際金融地位令私人財富管理業務在過去數年仍能保持強勁的增長。得益於香港資本市場、銀行、資產管理方面的優勢及市場新機遇，資產管理新貴Mouette於二零二二年十月七日鋭意擴充，喬遷開幕。創始人張烈雲先生在開幕典禮宣布新品牌「Ｍouette」，以金融科技引領投資者踏入更廣泛、更多元化的資產管理及投資領域，與科技團隊研發全新多元資產管理系統，結合本地現有資產平台優勢，冀望為投資者創建及尋找高潛在收益的投資機遇。

 

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Mouette核心營運團隊擁有超過30年的證券、國際投行、大型基金管理機構經驗，喬遷開幕典禮更榮獲城中名人鼎力支持，包括：意博金融聯合創始人郭永淳先生、資深股評人陳永陸先生、郭家耀先生、CMC資本合伙人蔡祥先生、港灣金融總裁邢磊先生等，蓬蓽生輝，場面熱鬧。Mouette有別於坊間單一證券業務的公司，定位提供普惠金融及高淨值客戶的資產管理需求，業務範圍包括：資產管理、家族信託、環球證券交易及多元化金融服務等一站式解決方案。開業五載至今服務近千位高淨值客戶，深獲客戶信賴；並在香港六百多間券商中，躍升為排名前20%之內的領先券商(2022年上半年成交金額計算)Mouette結合控股集團的新加坡持牌金融機構及內地主要城市的客戶服務中心優勢，為私人銀行級別客戶提供跨地域資產托管，致力發揮全方位資產配置優勢，為客戶盡心籌劃，創造財富。

 

Mouette全新打造之資產管理平台結合1)進階投資者、2)全權委託服務、及3)投資組合經理三類投資者的專業方案。Mouette同時亦實踐普惠金融，為投資者提供多種靈活彈性的投資方案，包括以較低門檻體驗由投資組合經理操盤的高績效全權委託投資服務。目前亦積極擴充公司資產管理團隊及家族辦公室業務，積極打造成為國際級的資產管理平台。未來，Mouette聚焦於企業對企業(B2B)的策略，積極培養金融人才，為他們發展個人事業網絡，成為公司的合作夥伴，與客戶一起共贏共榮！

 

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創始人兼資深顧問--張烈雲先生於證券、資產管理、財富管理及企業融資方面擁有近30年經驗，看好大灣區及跨境理財通機遇，為全球投資者提供多元化資產管理業務。

 

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創始人兼資深顧問--黄瑞先生曾任在著名的投行摩根士丹利出任副總裁，輔助多家知名企業成功IPO，如：京東，小米，阿里巴巴等30餘家企業，且具有多年全球資產配置機構運營及投資產品經驗。

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