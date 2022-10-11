  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉

11/10/2022

　　銀行，銀行，銀行！當諾貝爾獎經濟學獎周一(10日)花落有「Helicopter Ben」之稱的聯儲前主席伯南克(Ben S. Bernanke)等三位美國學者，以表彰其對「銀行和金融危機的研究」，遭急劇緊縮的金融狀況摧枯拉朽的市場，或看到一線曙光。



研究證避免銀行倒閉至關重要



　　備受關注的2022年度諾貝爾獎經濟學獎昨晚揭盅，「QE之父」伯南克，以及聲名遠播的「Diamond－Dybvig model(銀行擠兌模型)」創建者，戴蒙德(Douglas W. Diamond)和迪布韋克(Philip H. Dybvig)三位獲獎者，將平分1000萬瑞典克朗獎金。

 

 

 

 

　　瑞典皇家科學院稱，三人的研究大大提高了人們「對銀行在經濟中作用」的理解，其中一個重要發現是，尤其在金融危機期間，「為什麼避免銀行倒閉至關重要」。此似乎大有為伯南克2006年至2014年任職聯儲主席期間，祭出三輪QE(量化寬鬆)救市背書的意味－－在他的兩任任期內，聯儲資產負債表由8千億美元出頭飆升至近4.5萬億美元(QE2結束後有短暫QT)。

 


經濟衝擊能通過金融市場放大



　　在伯南克這位經濟學教授出仕前，逾20年學術生涯(1979-2002年)浩如烟海的著作中，奠定其諾獎得主根基的，正是其1983年的成名之作《Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression(大蕭條傳播過程中金融危機的非貨幣效應)》，旨在解釋「何解大蕭條會曠日持久？」

 


　　伯南克發現，跟「銀行倒閉」直接相關的因素在經濟衰退中佔了很大比例，對經濟衰退演變成深度且長期的蕭條有著決定性(decisive)作用；除非國家以強有力措施(powerful measures)防止額外的銀行恐慌，否則經濟不會復甦。此或冥冥中注定，他面對金融海嘯何以高呼「do whatever it takes」。

 

 

研究發現，謠言可能會成為自我實現的預言，並導致擠兌和銀行倒閉，此可以通過政府充當最後貸款人來防止。

 


　　另受推崇的還有1985年發表的《Agency costs，Net Worth and business fluctuations(代理成本、淨值與經濟波動)》，提出「金融加速器(financial accelerator)」理論，即經濟衝擊能通過金融市場放大，並令周期延長。



暴力加息掀動盪，轉向壓力增



　　伯南克對避免銀行為首的金融體系崩潰的執著，放在他的繼任者鮑威爾暴力加息掀起全球腥風血雨的當下，勢必受到一眾召喚「FED Pivot(聯儲轉向)」者的歡迎。繼IMF警告「歷史性脆弱時期」後，木頭姐(Cathie Wood)昨發表公開信稱，聯儲可能在對抗通脹的強硬立場上犯錯，摩通首席執行官Jamie Dimon亦警告，美國可能在6至9個月內陷入衰退。

 


　　此外，洛克菲勒國際主席Ruchir Sharma甚至指，與基本面脫節的美元沒有任何意義，並可能引發金融危機，令全球經濟陷入衰退，呼籲拜登政府集結各國拋售美元，來削弱美元匯率。

 


　　不到30歲就對金融危機有深刻見解的伯南克，最終以「QE之父」之名，種下眼下全球金融動盪的禍根，無論攬獲諾獎是榮譽還是諷刺，他獲獎感言的一句話應值得鮑威爾留意－－我的工作和歷史的教訓是，金融狀況或並不導致問題，但隨著時間的推移能使問題惡化(over time make problems worse)。

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

153.300

異動股

00700

騰訊控股

256.600

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

183.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.400
  • 00700 騰訊控股
  • 256.600
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 183.900
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 105.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.750
股份推介
  • 02380 中國電力
  • 3.070
  • 目標︰$3.50
  • 01898 中煤能源
  • 7.700
  • 目標︰$8.10
  • 00005 滙豐控股
  • 39.950
  • 目標︰--
  • 01785 成都高速
  • 1.870
  • 目標︰$2.04
  • 00981 中芯國際
  • 15.960
  • 目標︰$19.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 256.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.400
  • 00005 滙豐控股
  • 39.950
  • 02800 盈富基金
  • 17.600
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 16.220
  • 目標︰$23.00
  • 00257 光大環境
  • 2.990
  • 目標︰$3.40
  • 09633 農夫山泉
  • 44.600
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/10/2022 12:56  【施政前瞻】測量師學會倡靈活運用祖堂地，精簡土地發展審核程序

11/10/2022 10:00  【香港政情】李家超：23條立法須避免漏洞，法律研究要充份全面

11/10/2022 09:59  恒指早段失守萬七關，美團、碧桂園挫近6%

11/10/2022 09:42  【新冠肺炎】李家超：實施0+3後入境人數上升，須留意不確定性

11/10/2022 09:30  《中概異動》新東方(9901)低開6%，SEC指無法檢查底稿

11/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９５億元，買理想沽李寧

11/10/2022 08:40  【大行炒Ｄ乜】多行降科技股目標，交銀國際狠劈東方海外五成目標

07/10/2022 17:31  《嚟緊炒Ｄ乜》政府全力配合業務復甦，國泰百天線附近宜收集

11/10/2022 12:03  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，美元兌人幣漲報７﹒１８５６

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政前瞻】測量師學會倡靈活運用祖堂地　現為審視樓市減辣時機
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉
人氣文章

新聞>財經熱話

黃金周樓市未見起色大摩狠踩　內房普跌碧桂園龍湖插逾半成
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

「政治正確」害苦了星巴克
人氣文章

財識兼收．止凡

內房板塊全部瓜？
人氣文章

2022健康同行夥伴大獎

中國人壽（海外）周全危疾保障方案 全力守護您和摯愛家人
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

時裝界的拉登？繼Gap和adidas事件後，Kanye West穿上「White Lives Matter」 T恤演說再惹爭議
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

先在外國小拍買便宜貨，再送到出生地拍賣，是不是一條發達之路？
人氣文章

Beauty

空氣感、厚髮量、顯臉小！5款韓式瀏海整理技巧公開！平板髮夾、圓筒梳是最佳幫手！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
【路路愛自煮】日本無洗米這樣才好吃 1
人氣文章
核酸檢測｜全港社區檢測點增至85個！設「標準」及「特快」兩級制自費檢測！邊類情況可免費？（附預約連結、最新服務時間）
人氣文章
擦損燙傷起水泡應否戳破？皮膚科醫生：增加二次感染風險！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2022 14:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2022 14:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2022 14:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/10/2022 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞11/10/2022
【施政前瞻】測量師學會倡靈活運用祖堂地　現為審視樓市減辣時機
人氣文章FOCUS11/10/2022
【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉
人氣文章財經熱話11/10/2022
黃金周樓市未見起色大摩狠踩　內房普跌碧桂園龍湖插逾半成
人氣文章財經熱話11/10/2022
《午市前瞻》美方多動作應無關二十大 新東方審計底稿受阻影響廣
人氣文章財經熱話11/10/2022
【中概股危機】中美審計底稿進展受阻　中概股受累？
人氣文章香港要聞11/10/2022
【新冠肺炎】李家超：「0+3」實施後入境人數增三成　惟輸入個案增兩倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金