【虛幣世界】聯儲局公布會議記錄前夕，加密貨幣市場平靜

聯儲局即將公布上月議息會議紀錄，美股及加密貨幣走勢平淡，目前雖然比特幣早已失守20天線，不過仍維持19000美元水平，惟成交量低迷；以太幣則繼續位於1300美元關口以下，與比特幣走勢相同。另外CoinDesk 市場指數 (CMI) 下跌0.90%；隔晚漲幅最大的是terraUSD，上漲34%，而跌幅最大是 quantstamp(QSP)，下跌22%。



另外，據《華爾街日報》報導，美國財政部表示，對加密貨幣交易所Bittrex實施了兩項執法行動，罰款總計5300萬美元，因其涉嫌違反制裁和反洗錢法。而Bittrex同意以2400萬美元與美財政部負責執行製裁的外國資產管制辦公室（OFAC）達成和解，並以2900萬美元與負責打擊非法金融犯罪的金融犯罪執法網絡（FinCEN）達成和解。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19116.22元(美元．下同)，升0.29%(24小時比較．下同)；以太幣現報1287.51元，升0.58%；艾達幣報0.3934元，升0.69%；瑞波幣報0.4898元，升0.78%。(ul)



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