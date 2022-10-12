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熊麗萍：料美股10月走勢差　港股下試萬六無懸念

12/10/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美國10年債息抽上4厘樓上，港股再次質穿萬七關，甚至失守16800點水平，收市創11年收市新低。港股10月跌跌不休，「股災月」重臨？金九銀十不再，內地多部門出手「穩樓市」，不過近日內房陸續公布9月銷售數據，民企銷售表現仍不濟，隨著債務到期壓力上升，多隻內房債再遭拋售。多重負面因素夾擊下，內房股係咪不宜沾手？

 

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