  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】匯證大摩點評內房股　一表盡掌握

12/10/2022

 

 

 

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

144.900

異動股

00700

騰訊控股

248.400

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

184.000

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 145.000
  • 00700 騰訊控股
  • 248.600
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 183.900
  • 00451 協鑫新能源
  • 0.040
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
股份推介
  • 00874 白雲山
  • 17.240
  • 目標︰$20.80
  • 02380 中國電力
  • 2.930
  • 目標︰$3.50
  • 01898 中煤能源
  • 7.490
  • 目標︰$8.10
  • 00005 滙豐控股
  • 38.550
  • 目標︰--
  • 01785 成都高速
  • 1.870
  • 目標︰$2.04
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 248.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 145.000
  • 00005 滙豐控股
  • 38.550
  • 02800 盈富基金
  • 17.140
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 15.360
  • 目標︰$16.67
  • 00288 萬洲國際
  • 4.890
  • 目標︰--
  • 03311 中國建築國際
  • 7.000
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/10/2022 09:46  《中概異動》攜程挫逾7%領跌旅遊消費股，官媒連續第三日撐清零

12/10/2022 08:21  【聚焦數據】內地9月新增人民幣貸款2.47萬億元，大超預期

12/10/2022 08:21  【聚焦數據】內地9月末M2增12.1%符預期，M1增6.4%

12/10/2022 07:50  《華爾街內望》經濟負面消息頻傳，美股疲弱納指再跌逾1%

12/10/2022 07:50  《油金掠影》IMF降明年全球增長預期，油價再跌2%，金價回彈

12/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２億元，買盈富沽美團

12/10/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】大摩唱淡多隻內房股，高盛升中石化至「中性」

07/10/2022 17:31  《嚟緊炒Ｄ乜》政府全力配合業務復甦，國泰百天線附近宜收集

12/10/2022 11:56  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣升報７﹒１７５１

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】匯證大摩點評內房股　一表盡掌握
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：料美股10月走勢差　港股下試萬六無懸念
人氣文章

新聞>市場動向

Mouette全新多元資產管理平台結合亞太優勢 銳意打造國際級的資產管理旗艦
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

人生七十古來稀？再起飛？
人氣文章

都市痛症．Oscar 治療師

懶人瘦腿神器「月亮鞋」著到腳痛？步行不穩、小腿、腳掌、腳腕易受傷！更可誘發阿基里斯腱炎
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜新增4,283宗本地個案！多9名病人離世，11間院舍有人染疫 10
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

空氣感、厚髮量、顯臉小！5款韓式瀏海整理技巧公開！平板髮夾、圓筒梳是最佳幫手！
人氣文章

Beauty

不挑膚色、自帶混血感！秋冬換上「巴黎畫染」Balayage，整體造型散發高冷氣質
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

羅文逝世20周年：獅子山下激光中舞榭歌台，幾許風雨結塵緣，雖別二十載仍在香港人心中
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胸脇苦悶、隱隱痛？可能係肝膽出問題！胸脇痛與哪些疾病有關？飲玫瑰蘋果茶、夏桑菊疏肝止痛
人氣文章
經常口乾多尿，可能係糖尿？晚上睡覺嘴巴又乾又苦，或是這5種疾病信號！
人氣文章
「秋老虎」來襲，天氣熱得可怕，影響食欲！開胃素湯：白菜海茸猴頭菇湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/10/2022 12:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/10/2022 12:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/10/2022 12:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/10/2022 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告12/10/2022
【大行炒D乜】匯證大摩點評內房股　一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning12/10/2022
熊麗萍：料美股10月走勢差　港股下試萬六無懸念
人氣文章市場動向12/10/2022
Mouette全新多元資產管理平台結合亞太優勢 銳意打造國際級的資產管理旗艦
人氣文章財經熱話12/10/2022
【虛幣世界】聯儲局公布會議記錄前夕，加密貨幣市場平靜
人氣文章專訪11/10/2022
【專訪】陶冬：美元匯率飆升　困擾全球市場（有片）
人氣文章財經熱話11/10/2022
新東方審計底稿被指無法檢查　阿里京東騰訊遭大行唱淡　科技股下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金