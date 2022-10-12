【FOCUS】信貸社融大吹暖風 樓市需求端仍疲弱

A股三千點攻防戰再起之際，人民銀行周二(11日)晚「有記錄以來最夜」揭盅金融統計數據，9月新增信貸及社融雙雙大吹暖風。信貸投放加速，頭號功臣當屬錄年內第三高的企業中長期貸款，顯示當局自6月以來密密出招「寬信用」效果漸顯，但如何激活居民部門貸款信心，仍挑戰未減。





企業中長期貸款直指基建投資發力





央媽昨晚8時半發布首三季金融統計數據、社融增量統計數據，大大遲過通常的下午時分，被指是有記錄以來最晚的一次，情況「罕見」。



不過，數據驚喜多過驚嚇，9月份，新增人民幣貸款2.47萬億元(預期:1.8萬億元)，較4月(6454億元)的近四年新低飆近三倍，按年多增8108億元；社會融資規模增量3.53萬億元(預期:2.725萬億元)，亦較7月(7561億元)的近六年新低飆近四倍，按年多增6245億元。



誰在發力貸款？看看分項，當月新增企業中長期貸款、委托貸款分別錄1.35萬億元、1507億元，前者顯示企業願意加碼中長期投資，料多涉及基建、製造業，後者傳統上亦主要投向基建、房地產。所謂「有錢好辦事」，統計局數據佐證，首8月基礎設施投資按年增8.3%，為連續第四個月加快；單看8月，更按年增14.2%。坊間預計，在重大項目帶動下，四季度整體增速或突破10%。





PSL重現江湖，地產融資傳口頭指導





再看社融，除了新增貸款的貢獻，當月政府債券淨融資新增5557億元，令首三季總共達5.91萬億元，按年多1.5萬億元，顯示當局自6月以來密密出招「寬信用」效果漸顯。



繼8千億元政策性銀行新增信貸額度、6000億元可做資本金的政策性金融工具、2千億元設備更新再貸款、2千億元保交樓專項借款、5千億元存量專項債限額發行等放水後，最新值得關注的是，央媽2014年為支持「棚戶區改造」設立的抵押補充貸款（PSL）工具，時隔逾兩年半重現江湖，9月淨增1082億元，錄2018年以來的最高。



然而，從反映置業按揭需求的居民中長期貸款看，9月僅新增3456億元，按年少增1211億元，反映家庭信心持續疲軟。易居研究院最新數據顯示，50個大中城市中，除北京、上海、成都合肥住宅價格止跌外，其餘46城仍在跌跌不休中。



最新消息指，多間國有大行接獲口頭通知，第四季至少需增加千億元房地產融資(按揭貸、開發貸、買債等)，下一步會否繼續下調房貸利率以及推動個貸還款寬限，可謂一切都有可能。

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