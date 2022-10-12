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港股跌至11年低位　後市何去何從？！

12/10/2022

　　港股跌跌不休，上日(11日)再次質穿萬七關，創2011年10月以來收市新低，今早(12日)也曾再跌逾300點插穿16500點，午後雖曾倒升，但最終仍以跌市收場。10月向有「股災月」之稱，大摩最新預計恒指最熊或見16000點，建銀國際則料第四季恒指介乎16500點至21500點，花旗就將年底目標降至20000點，美銀就指港股能否反彈要看中共「二十大」後有否開關信息。港股何時見底雖難以預料，但看來10月應難再現突發性急跌。

 

(資料圖片)

 

1987年10月港股急瀉44%　今年內憂外患下已累跌28%


　　過去三十多年，10月是曾經發生過多次股災，1987年、1997年及2008年的10月都曾發生股災，其中1987及2008年源於美股，憂慮美國經濟增速放緩及次按危機爆發，1997年則由亞洲金融風暴引爆，這3年港股分別跌約44%、22%及29%。

 

(今日《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　而到今年港股內憂外患不絕，包括俄烏戰爭、歐洲能源危機、美國通脹高企猛加息、非美元貨幣大幅貶值、經濟衰退憂慮、內地疫情反覆、中概股退市風險等，在全球經濟陰霾籠罩之下，資金繼續一面倒泊在美元避險，致股票、債券、大宗商品市場皆難看好。不過，港股今年已累計勁跌逾6500點，累積跌幅逾28%，如沒其他突發性因素，再下跌空間應有限。

 

大摩料恒指最熊見16000點　中資股不再帶領反彈


　　港股實在還有多少下跌空間呢？摩根士丹利上月下旬預計10月港股或出現「投降式拋售」，當時預測恒指最熊將下試17000點，惟指數踏入10月已極速到價，大摩最新再下調預測，基本預測削約一成至19400點，最熊預測亦降至16000點。

 

　　大摩指，中國市場遭過分拋售，不過今次周期與2009年及2016年不同，中資股不會再成為反彈市的領航者，評級為「與大市同步」，而中資股前景還看中共二十大後釋出的政策訊號，同時受清零政策、內地樓市、流動性及地緣政治四大因素影響，並料內地明年春季開關，經濟在明年第二季後才會有強勁復甦。

 

建銀國際：恒指第四季大機會見底　或可升至21500點

 

　　建銀國際則認為，第四季很大機會已是港股的中長期底部，並且是跨年度布局的機會，預計第四季先抑後揚，恒指區間料介乎16500點至21500點，國指區間料介乎5500點至7500點，科指區間料介乎3200點至4500點。投資者可逢低布局能源股、科技成長股、消費股及彈性較大的非銀行金融股，特別可精選業績能見度高的科技龍頭和地產行業整合的受惠者。而隨疫情緩解和防控政策動態改善，本地及中資出行股和消費股有修復機會。


　　建銀國際又指，短期內發生全球性或區域性金融危機可能性不大，歐美經濟溫和衰退是更可能結果，而這種情形相對有利於新興市場。第四季美國通脹有望顯著回落，美聯儲鷹派加息力度將於11月見頂，後續節奏將放緩，而美元和美債息回落，將有利紓緩新興市場貨幣貶值和資金外流壓力。

 

花旗：恒指年底目標20000點　美銀：看二十大後有否開關信息

 

　　另花旗於早前指，恒生指數的每股盈利增長率已從9月的-3.8%降至10月的-5.2%，將恒指今年底目標從23456點下調近15%至20000點，以反映恒指的盈利預測下降。花旗又將恒指明年底目標定為23000點，考慮到香港較中國內地較早對外開放，因此優先選擇H股。


　　此外，美銀認為，倘二十大後內地明確堅持清零政策，預料市場反應將頗為負面，中資股並會有一輪重估潮，通關受惠股、周期性及增長股短線均會出現強大沽壓，國有銀行、公用及油氣板塊會表現較佳，另屆時市場會憧憬內地出台寬鬆政策，尤其在基建及樓市相關領域，工業及資源類板塊會受惠。


　　美銀又預計二十大後的其他三個可能情況。如內地明確重啟關口，市場將顯著反彈，高市值及周期股會引領升浪；如當局沒有重啟計劃，但有放寬防疫政策，相信股市反應仍正面，經濟重啟的受惠股可跑出；若沒有任何相關信息出台，則視為壞消息，投資者仍會失望，市場或持續走弱，價值股會跑贏增長股。

 

熊麗萍：港股早已出現股災　下試16000點不出奇


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，恒指下試16000點不出奇，但本港在疫情、中美關係等多項因素下其實早已出現股災，非自10月始，恒指過去一年多已由高位約31000點跌至現時只有16000多點，已跌了逾四成，單計第三季也跌了4600多點，只是不似以往多個10月份因突然出現的因素引致急跌，不過外圍如美國道指仍挨近30000點高位，只有納指已跌入熊市，現時仍要留意加息、通脹、俄烏戰爭等會否令美股進一步急跌。

 

　　恒指今日全日收報16701，跌131點或0.78%，主板成交1128.02億元。恒生國指報5692，跌37點或0.65%。恒生科指報3269，跌8點或0.27%。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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