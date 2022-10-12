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【洪灝專訪】人幣下一站純屬任估　爛尾樓風險可控　看好三大資產

12/10/2022


　　Too slowly，or too rapidly，that's a question。美聯儲加息從慢三拍到快車道，全球經濟長達逾十年的低息時代結束，如何解碼內地經濟、本港樓市？又如何研判潛力資產、通關時機？

 

 

　　對沖基金思睿(GROW Investment Group)駐港首席經濟學家洪灝，接受《經濟通通訊社》專訪時就指，只要美元指數未見頂、地緣風險未消退，人幣都將處於弱勢，「但任估7.4或7.8是毫無根據」；他押注港樓三年挫五成，但並不擔心內地爛尾樓風險，又看好加密貨幣、黃金、農地等資產。

 



經濟增長需令人充分享受果實

 



　　內地經濟從「5.5%左右」增長目標，到「力爭實現最好結果」，何解央媽降息、留抵退稅、發債井噴、地方救市，都似出拳打在棉花上？洪灝說:「市場搞錯了一件事，認為經濟一定要增長」「如果人們並不能充分享受增長的果實，經濟為何要增長？當增長帶來的回報，並不高於系統的資本成本，經濟愈增長，負面的效果就愈明顯。」

 

 

 對沖基金思睿(GROW Investment Group)駐港首席經濟學家洪灝。

 


　　對於傳統刺激增長藥方--谷樓市，他以數據說明，1987年至2021年間，內地城鎮人口增加了6.25億，由此產生的住房需求約230億平方米，同期住宅銷售面積約250億平方米。換言之，二者基本一致。

 


　　假設未來城鎮化率由現時65%增至75%，預計新增住宅需求約5500萬套，跟現時在建住宅面積60億平方米大致相當，再加上內地房價收入比高達20至30倍，「在這樣的情況下，如何再加槓桿買房？如果再谷大家去買樓，我認為經濟增長就是一個負面的增長。」



香港突破格局取決如何看待樓市



　　他續指，從出口、整體失業率看，中國經濟並非太差，尤其是爛尾樓，2至3萬億元總市值中真正出事的可能有6000億元，「數字不小，但可以救得到？一定救到。」他強調，自己並不擔心爛尾樓，而是爛尾背後的原因，即開發商高增長、高槓桿、高周轉的模式一定難以為繼，因跟人民的利益相悖。

 


　　既然爛尾樓風險可控，房地產是否仍會有戲？他反問，是賭內房股反彈，還是實際樓價反彈？「如果賭地產股的交易反彈，OK的，無論如何都可以彈一彈；如果實質去買樓，就不太建議。」

 


　　除了看淡內房，他亦押注港樓三年由高位跌五成，何解？首先是現時樓價指數機制，數項成交即可左右升跌；其次，最優惠利率P僅升了一次，「既然沒升完，為何你會認為現在是出手的時候？」建議欲入市者稍安勿躁。

 

 

 

 

 


　　港府會否救市？他認為，無論是鬆綁內地人買樓還是降低首付，都將有損香港本地人的利益，而單從樓價看，香港可謂全球最畸形的城市。「如果樓價續升，是否對本港有利？我認為否」，而此亦解釋了為何港股多年橫行。如此格局能否突破？「正正取決於我們如何看待樓市。」



加密貨幣、黃金重要惟待時機



　　講完股、樓，又如何看人民幣？洪灝表示，簡而言之，強美元一日未改，特別是美匯指數可能到達歷史記錄，地緣風險一日未消退，人民幣弱勢一日難改。當然，在央媽的干預下，人幣貶值幅度遠小過英鎊、日圓及紐元等貨幣；亦正正因為這種干預，市場開估下一關口是7.4或7.8，都是毫無根據。


　
美元強弩之末


　
　　他特別指，這一波肯定是美元的強弩之末，因愈輝煌的時候，通常亦是逐漸實力消減之時，但美元體系的這個過程預計需30至50年，而並非三五個月，換言之，「新貨幣體系至少還要等30年。」

 


　　股、債、匯、樓泥沙俱下，未來有何潛力資產？他表示，在舊貨幣體系崩潰、新貨幣體系醞釀的過程中，加密貨幣、黃金正愈來愈重要。他說:中國古代智慧「盛世字畫，亂世黃金」，「人類從蠻荒時代，幾千年都未放棄黃金」，此外亦看好農地。

 

 

 

 

 


　　但他指，現時「風未去到盡」，因此不希望「令大家誤認為現在就是買的時候」，強調絕對未到成熟的時機。

 



不認同二十大為通關的分水嶺

 



　　最後，對於港人翹首以待的跟內地自由通關，他指，全球各地紛紛邁向開放，包括香港亦實施0+3，笑言最近自己「訂機票都訂不到，要用三倍的錢，何解？說明大家的心理已到極限，困了三年。」他相信，從穩定的角度出發，離重開的時點正愈來愈近。

 

 

 

 


　　不過，他認為坊間不少人以二十大作為通關的分水嶺是毫無根據(arbitrary)，「如果說要刺激(香港經濟)，為何要等到開完會？開會前也可以；如果認為開放時機成熟，開會前也可以開放。」相反，他認為二十大將著重鞏固、延續，而非突然全面轉向，特別是中國的傳統做法是漸進適應主義。

 


　　鑑於此，他認為到明年農曆新年的通關時機或已成熟，「我當然希望春節全面開放。」

 

撰文：俞瑾

 

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