《神州經脈》9月信貸超預期衝高 A場過山車滬指奪回三千關

9月新增社融信貸數據造好，惟A股市場周三（12日）早上仍跌，滬綜指曾跌超1%，低見2940.49點再刷新半年新低，但到了午後，科技股突然急升帶動反攻，電腦設備板塊平均漲逾半成，機械、軟件、半導體板塊集體升，加上保險股穩盤，滬綜指不但跌幅全消，還反升1.53%收市，報3025.51點，收復並企穩三千點關口。科技股爆發，深成指倒升2.46%，創業板指更飆3.6%，是四個月來最大單日升幅。

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交投方面，全日資金循陸股通淨流出近59億元（人民幣．下同），兩市成交7102億元，按日大漲26%，為近一個月高位，但相較於以前仍處於較低水平。



今日新聞精選



1. 人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據。9月份人民幣貸款增加2.47萬億元，遠勝市場預期的1.8萬億元，同比亦多增8108億元：作為住房抵押貸款參考指標，住戶中長期貸款新增3430億元，高於前月的2660億元。企業中長期貸款新增1.35萬億元，創三個月來最大規模。至於9月份社會融資規模增量為3.53萬億元，同樣明顯高於預期的2.725萬億元，比上年同期多6245億元。9月，M2同比增速為12.1%符合市場預期。富安達基金首席經濟學家鄭良海認為，新增政策性金融工具完成投放+商業銀行積極投放中長期貸款等結構性貨幣政策措施共同作用下，寬信用效果有所顯現，M2和社融剪刀差收窄，但居民端和企業端分化較為明顯，預期不穩、地產銷售不振和儲蓄傾向高拖累居民信用擴張。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，強勁的銀行貸款和委託貸款為數據的上升做出了貢獻，這要歸功於政府推動的基礎設施投資。然而，由於地方政府的財政狀況正在惡化，其可持續性仍然值得懷疑。分析普遍認為，短期來看，降準降息的必要性不是很大，一方面目前整個流動性非常寬鬆，而且9月30號人行也通過直接的工具去降低了按揭貸款利率，放開下限。



2. 克里米亞大橋被炸引發俄羅斯空襲烏克蘭，顯示俄烏衝突升級，推高投資者避險情緒。美元周二（11日）上行，美匯指數升0.13%至113.29。人民幣中間價兩連貶至兩周低，即期匯率（CNY）周三早上高開188點子，盤中表現反覆，一度再跌穿7.19關，全日則漲159點，收報7.1629，止步兩連貶，為國慶黃金周復市以來首次收升。瑞穗銀行認為，10月16日中共二十大開幕前7.25將在本周成為人民幣的強勁支撐。亞洲首席外匯策略師張建泰亦表示，鑑於人民幣中間價凍結在7.10附近，根據2%的日交易區間規則，人行可能已經在7.25附近為人民幣劃了紅線。中國人民銀行貨幣政策司發布「深入推進匯率市場化改革」文章，表示將綜合施策，穩定預期，堅決抑制匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。文章表示，市場供求始終起著決定性作用，外匯市場有能力實現自主平衡，強調堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。在市場化的匯率形成機制下，匯率的點位是測不准的，雙向波動是常態，不會出現「單邊市」。



3. 德國總理朔爾茨被傳計劃11月出訪中國，與中方討論商業利益、人權等問題，惟該消息從未獲中國官方證實。不過，《央視新聞》周三早上報道稱，朔爾茨在一場活動中表示，德國堅定支持全球化，反對與中國脫勾。報道引述朔爾茨認為，德國與歐盟必須建立更廣泛、更穩健的貿易關係，非但不能與個別國家脫勾，而且「必須與包括中國在內的許多國家，與亞洲、非洲和拉丁美洲的新興國家開展貿易」。對於上述言論，中國外交部發言人毛寧周三回應表示，中方積極評價歐方有關表態，中國也支持全球化，反對脫勾。毛寧指出，中國和歐盟互為重要的經貿合作夥伴，雙方合作互利共贏。去年中歐貿易額首次突破8000億美元，雙向投資規模累計超過了2700億美元。今年1至8月，中歐貿易總額為5752.2億美元，同比增長8.8%。歐盟對華投資74.5億美元，同比增長了121.5%。中歐之間的經貿投資合作為雙方的發展提供了積極助力。



4. 內地周二新增本土確診及無症狀感染合計1760宗，較上日稍見回落，但確診仍四散各地，其中北京增10宗確診。上海衞健委公布，周二上海新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者34例，均在隔離管控中發現。根據疫情所涉區域，上海10個區域劃為疫情中風險區。深圳首現BF.7變異株，深圳地鐵發布運營公告稱，根據新冠疫情防控需要，自2022年10月12日起，深圳地鐵9號線南油站、南山書城站及11號線南山站暫停運營服務。此外，網絡流傳一個消息稱，鄭州市疾控中心決定從12日開始鄭州市全域實行3天靜默管理，包括五市縣。惟據內媒周二晚上向鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部核實後確定，這是個假消息，公安機關已立案查處。中共「二十大」召開在即，官媒連續三天刊文強調，堅持動態清零可持續且須堅持。《人民日報》周三在二版發表署名為「仲音」的評論文章稱，當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。



5. 再有地方政府大手筆回購商品房救市。蘇州市政府部門擬「定向回購部分新房項目」的專家會議紀要流傳，其中提到，蘇州擬對6個區及4個縣市共10個板塊，回購約1萬套新房。內媒引述蘇州多個樓盤表示，目前相關部門已回購部分樓盤房源。而蘇州市住建局10月11日回應表示，並不了解相關情況。在蘇州之前，包括濟南、鄭州、湖州等多個地方政府已經親自下場或鼓勵國有企業批量購入商品房。此外，中國恒大(03333)旗下恒大地產集團將於周四至周五（13日至14日）召開債券持有人會議，審議調整「20恒大05」債券利息兌付安排的議案，以及變更該債券持有人會議相關時間的議案，公司擬將利息支付展期6個月，調整至明年4月19日完成支付。「20恒大05」在2020年10月19日完成發行，發行規模21億元，票面利率5.8%，債券期限5年，附第3年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。同日，信用評級機構穆迪稱，因沒有足夠的信息繼續維護評級，已撤銷中國恒大集團的「Ca」企業家族評級和「C」優先無抵押評級，及恒大地產集團的「Ca」企業家族評級。



6. 國家外匯管理局中央外匯業務中心主任李紅燕在《中國外匯》撰文表示，中國外匯儲備規模保持基本穩定，有效增強了國際社會對中國經濟發展的信心，對抵禦外部衝擊、維護國家經濟金融安全發揮了積極作用。文章並指出，目前中國外儲多元化運用已形成涵蓋股權、債權、基金、多邊開發機構聯合融資等多種產品的業務格局，多層次、大力度支持國家對外戰略。李紅燕稱，多年來，外儲全領域投資經營水平不斷提升，在各個資產品種的經營上都躋身國際領先行列，有效保障了資產的安全、流動和保值增值。此外，商務部服貿司負責人介紹2022年1-8月服務貿易發展情況。1-8月，中國服務貿易繼續保持平穩增長。服務進出口總額39375.6億元，同比增長20.4%；其中服務出口19082.4億元，增長23.1%；進口20293.2億元，增長17.9%。服務出口增幅大於進口5.2個百分點，帶動服務貿易逆差下降29.5%至1210.8億元。8月當月，中國服務進出口總額5437.9億元，同比增長17.6%。



7. 據《路透》引述業內消息人士稱，美國政府周二允許至少兩家在中國經營的非中資芯片製造商在其供應商沒有申請許可證的情況下，獲取受美國出口新規限制的商品和服務，這減輕了美國對中國芯片行業的新打擊所帶來的壓力。美國商務部早前宣布在半導體製造和先進計算等領域對華升級出口管制措施，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力。並將31間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲，列入未經核實出口管制清單，美國企業向名單上的公司發貨前，必須進行額外調查，或需要申請更多許可證。美國商務部官員表示，如果新限制措施涵蓋所有中國的工廠，則在中國設廠的南韓和台灣芯片製造商可能亦會受到影響。另有消息稱，美國半導體設備製造商科磊（KLA）以電子郵件方式通知中國員工，周三起將停止向中國晶圓廠提供部分領域的銷售和服務，其中包括128層以上的NAND晶片、18nm及以下的DRAM晶片以及先進的邏輯晶片，停止供貨的對象還包括英特爾和SK海力士旗下的中國晶片廠房。



8. 塞爾維亞總理阿娜．布爾納比奇近日接受采訪表示，過去十年，塞爾維亞對華出口增長了152倍。儘管受到新冠肺炎疫情影響，塞中兩國去年的貿易總額依然接近50億歐元。在北京，外交部發言人毛寧在周三回應表示，中國和塞爾維亞互為可信任可依賴的夥伴。雙方經貿合作突飛猛進，為兩國人民帶來了實實在在的利益。不僅僅是塞爾維亞，中國已經是130多個國家和地區的主要貿易夥伴。毛寧介紹，過去十年，中國累計貨物貿易總額262.3萬億元，其中進口117.6萬億元，年均增長4.7%。中國累計利用外資1.2萬億美元，年均增長5%。中國境外投資存量由不足0.6萬億美元增長到超過2.7萬億美元，居世界第三位。中國以自己的實際行動為推動全球經濟增長、構建開放型世界經濟作出了重要貢獻。當前，世界經濟面臨多重挑戰，單邊主義、保護主義抬頭。中國將堅定支持經濟全球化，堅定不移推動高水平對外開放，加快構建新發展格局，中國將為各國企業提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇。

撰文：經濟通中國組

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