  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：美國限制晶片出口只影響高端晶片企業　籲勿反應過度

13/10/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股上日觀望氣氛濃厚，雖一度轉升約200點，惟萬七點阻力大，尾市急回，最終跌逾百點收市，再次收於萬七點以下。但日線圖呈十字星待變格局，9天RSI亦落至27的超賣水平，港股有望短線反彈？據報美國政府考慮完全禁止俄羅斯鋁材產品，以回應俄軍在烏克蘭採取進一步入侵行動，當中包括可能將俄鋁(00486)納入禁制名單。消息刺激LME期鋁一度飆升逾7％，創有史以來最大升幅之一，港股鋁業股又能否借勢炒上？中共二十大前車股先行反彈，憧憬中央將在二十大會議前後公布更多扶持汽車行業政策，現時是入手汽車股的好時機嗎？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

144.900

異動股

03968

招商銀行

29.850

異動股

01024

快手－Ｗ

48.300

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.800
  • 03968 招商銀行
  • 29.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 48.300
  • 03800 協鑫科技
  • 2.240
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 94.100
股份推介
  • 03669 永達汽車
  • 4.520
  • 目標︰$4.60
  • 00874 白雲山
  • 17.620
  • 目標︰$20.80
  • 02380 中國電力
  • 3.100
  • 目標︰$3.50
  • 01898 中煤能源
  • 7.220
  • 目標︰$8.10
  • 00005 滙豐控股
  • 39.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 250.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.500
  • 00388 香港交易所
  • 262.000
  • 00005 滙豐控股
  • 39.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.800
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 179.600
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 67.900
  • 目標︰$71.00
  • 03669 永達汽車
  • 4.520
  • 目標︰$4.60
熱炒概念股
即時重點新聞

13/10/2022 10:13  【新冠肺炎】消息：政府未必放寬「0+3」，仍將維持入境檢測

13/10/2022 09:50  《異動股》招行(3968)跌逾4%穿30元，創逾兩年半新低

13/10/2022 09:13  金管局紐約時段承接近117億港元沽盤，銀行結餘跌穿1100億

13/10/2022 08:06  【國際要聞】金正恩督師，北韓核部隊昨試射2枚遠程戰略巡航導彈

13/10/2022 07:50  《匯市走勢》美國9月CPI即將出爐，日圓再度貶至24年低位

13/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒３６億元，買騰訊沽恒生國企

13/10/2022 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛、花旗削港交目標，摩通升神華至「增加比重」

07/10/2022 17:31  《嚟緊炒Ｄ乜》政府全力配合業務復甦，國泰百天線附近宜收集

13/10/2022 09:42  《財資快訊》美電跌報７﹒８４９２，美元兌人幣升報７﹒１６９７

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：美國限制晶片出口只影響高端晶片企業　籲勿反應過度
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場預計仍然高通脹，加密貨幣輕微高走
人氣文章

新聞>財經熱話

【逃生策略】商湯股價見新低　止蝕趁早勿留低？
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】信貸社融大吹暖風　樓市需求端仍疲弱
人氣文章

健康大晒

眼退化｜日本專家列10大眼退化症狀！吃飯成日弄污枱面都關事？睇唔到紅綠燈？中幾多項要留神？即Check自己有無事！
人氣文章

小薯茶水間

綠色生活｜喵坊Mil Mill x 菲仕蘭推「回收牛牛車」！任何品牌乳製品容器、紙包裝都收！回收+打卡送小禮物（附地點詳情）
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

巴黎春夏時裝週2023：4大最高關注度的時尚品牌！Bella Hadid的噴槍洋裝、LOEWE的巨型紅鶴花
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性高潮，是女人會偽裝、男人卻樂在其中的遊戲？
人氣文章

Fashion

超模Hailey Bieber以慵懶中性風格成為街拍焦點！這個秋季學她穿上慵懶Athflow風格吧！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
外國爆紅！或可改善腦退化？3個猴頭菇神奇益處！用來煲湯好還是吃補充劑好？ 1
人氣文章
廿四節氣｜寒露到了！最基本養生法：睡得好、睡得足！推介養心益腎健脾「南瓜蓮子百合豬腱湯」
人氣文章
素食者恩物！紫菜海藻類3大營養價值！推介6款超市常見海藻好物、DIY零開火涼拌海帶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2022 11:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2022 11:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2022 11:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/10/2022 10:43
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning13/10/2022
林家亨：美國限制晶片出口只影響高端晶片企業　籲勿反應過度
人氣文章財經熱話13/10/2022
【虛幣世界】市場預計仍然高通脹，加密貨幣輕微高走
人氣文章財經熱話13/10/2022
【逃生策略】商湯股價見新低　止蝕趁早勿留低？
人氣文章中國故事12/10/2022
《神州經脈》9月信貸超預期衝高　A場過山車滬指奪回三千關
人氣文章香港要聞12/10/2022
【施政前瞻】仲量聯行：港樓或重演99年下行周期　倡全面撤辣
人氣文章財經熱話12/10/2022
港股跌至11年低位　後市何去何從？！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金