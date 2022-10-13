《午市前瞻》起碼每日成交千一億才有望見底 招行等內銀值博

恒生指數半日收報16534，跌166點或1%，主板成交430.93億元。恒生中國企業指數報5616，跌75點或1.33%。恒生科技指數報3213，跌55點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及招商銀行(03968);騰訊控股收報251.4元，跌2.2元或0.87%，成交22.7億元;美團收報147.1元，跌3.3元或2.19%，成交13.83億元;招商銀行收報30.05元，跌1.3元或4.15%，成交12.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及招商銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報73.6元，跌0.75元或1.01%，成交7.19億元。

(招商銀行網頁截圖)

葉尚志：每日過1100億元總成交才有抄底跡象

恒指反彈千點後連跌第6日，再創超過11年新低。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，9月時已判斷港股面向尋底格局，主要因為市場氣氛低迷所致。目前要判斷港股見底，主要參考每日大市總成交額，舉例3月大反彈一日有逾3000億元大市總成交，反觀上周反彈只有剛過千億元成交，仍不算達標。他認為起碼單日超過1100億元總成交才算達標，才能真正反映資金開始抄底。

需時觀察招行能否維持市場化



自前行長田惠宇被公布雙開後，招行(03968)股價連日下跌，今日連跌第6日，上午曾跌穿30元。葉尚志指早於今年3、4月時已有田惠宇受查消息，現時對市場而言並非新鮮事。他指市場一直關注招行市場化後表現，過去亦因為市場化運行得當而刺激股價造好，跑贏同行。目前關汪田惠宇退場後，招行能否繼續維持其市場化好表現，但仍需時觀察，不過葉尚志認為跌至現水平值博率較高，與其他內銀股一樣可博反彈。

比亞迪PEG已低於1



汽車板塊昨日午市忽然拉升，令人憧憬會否二十大會有利好汽車消息。葉尚志指利好消息一直都有，因為新能源車都是長遠發展方向。他提到目前比亞迪(01211)仍為目前新能源車企中最賺錢公司，尤其其生產線完整，電池以至晶片等都有涉獵，變相受外圍影響較細，目前比亞迪PEG已低於1，以增長形股份而言非常有吸引力，故亦值博。



招行今早低見29.6元，為兩年半以來最低。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組



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