【雷鼎鳴專訪】短期有望實施「0+0」 吸納內地海外生搶人才

行政長官李家超將於下周三（19日）發表任內首份施政報告，面對疫情持續打擊香港經濟，各界關注政府會否放寬入境檢疫「0+0」，並解決疫下民生問題。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴向《經濟通》表示，如短期內疫情沒有反彈，有望實施「0+0」，「政府面對很大壓力，若不放寬防疫措施，旅遊業沒有空間，港人只會不斷外遊而沒有遊客來港，香港金融中心地位將受到很大損害。」



與內地通關被動 料二十大後放寬



雖然對實施「0+0」感樂觀，但雷鼎鳴認為與內地通關要留待中共二十大後，才有放寬的空間，「內地的做法是摸著石頭過河，二十大前內地的防疫措施不但沒有放寬，更有所加強。」他認為香港必須與內地通關，不然實施「0+0」仍不足夠，「很多外國人來香港，目的是能夠以香港為『跳板』前往內地，如果入不到內地，不會有那麼多人願意來香港。」



籲吸納內地海外生及華裔專業人士



香港生育率低，近年又出現移民潮，不少人認為即時政府放寬措施，亦難以吸引海外人才回流，新加坡在吸引人才方面更具競爭力。雷鼎鳴認為新加坡有意把香港當成目標，人才政策相當有針對性，香港要「搶人才」便須吸納內地及海外學生。



「現時每年報讀本地大學的人數急劇下降，以往一屆有10萬人以上，現時一屆只得3.6萬至3.7萬人，另一方面，不少人選擇移民或到海外留學，大學收生人數下降。」雷鼎鳴指，香港學校仍然是優良的教育中心，若要維持質素，便要吸納更多內地及海外學生，他又認為大學是一個機制，能篩選出優秀的人才。



雷鼎鳴又建議政府吸納海外的工程師、科學家及學者等華裔專業人士，「在外國尤其是美國，不多不少出現排華現象，很多海外華裔專業人士受到迫害，但未必每個人都想返回內地，香港可乘機吸納。」

撰文：經濟通記者張可怡

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