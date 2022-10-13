【二十大】二十大關鍵詞：核心、換屆、黨章、防疫

五年一次的中共黨代會--中國共產黨第二十次全國代表大會，10月16日在北京開幕。被視為中共二十大最後一個「預備會議」的中共十九屆七中全會10月12日閉幕，並發布了會議公報，外界視之為二十大報告的定調。



七中全會討論並通過了十九屆中央委員會向二十大的報告、十九屆中紀委向二十大的工作報告、《中國共產黨章程(修正案)》，決定將這3份檔案提請二十大審查和審議。

「奮進新時代」主題成就展正在北京展覽館展出，展覽廣泛介紹十八大以來，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國各領域發展取得的巨大成就。目前展覽只有定向組織的觀眾能夠參觀，一般巿民不能前往。（黃燕明攝）



根據以往的會議議程，二十大會期約一周，在閉幕次日舉行中共二十屆一中全會，選出新一屆中央政治局委員、中央政治局常委及中央委員會總書記。一中全會閉幕後，新一屆中央政治局常委將與中外記者見面。

成就展包括「共同富裕」，「紮實推進全體人民共同富裕」或將寫入中共二十大報告。（黃燕明攝）



二十大正值中國共產黨最高層「大換屆」，以往的「大換屆」是指最高領導人兩屆任滿的更換，「小換屆」則是指一屆任滿可能連任。人事更迭將成為二十大主要關注焦點。習近平自十八大擔任中共中央總書記、在十九大連任。



「兩個確立」寫入黨章



七中全會的會議公報指出，確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

「兩個確立」是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。（黃燕明攝）



二十大一項重任務是修改黨章，外界相信「兩個確立」應該會寫入黨章。「兩個確立」是指「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」，「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

「奮進新時代」展出在「一國兩制」下，香港新選舉制度支撐香港長期繁榮穩定發展。（黃燕明攝）



根據慣例，二十大將提出未來5年的發展目標和主要任務。《求是》雜誌在二十大前夕發表社論稱，二十大要對全面建成社會主義現代化強國「兩步走」戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來五年的戰略任務和重大舉措，並強調「搞好這五年發展至關重要」。「兩步走」是十九大提出的發展戰略:第一個階段是到2035年基本實現社會主義現代化；第二個階段是從2035年到本世紀中葉，建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，這也是第二個百年(2049年建國一百年)奮鬥目標。

室外展區展出15式輕型坦克、攻擊-11無人機、東風-41導彈、「奮鬥者」號載人潛水器模型等。（黃燕明攝）



外界關注會否成為防疫政策調整窗口期



內地新冠疫情沒清零，外界關注二十大是否將成為防疫政策調整窗口期。不過，官媒《人民日報》近期接連發表關於堅持「動態清零」的評論文章，指出「躺平」不可取，「躺贏」不可能。中國當前疫情防控政策符合國情、符合科學，堅持就是勝利。



國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受《央視》訪問，就中國堅持動態清零的總方針解釋，他稱如果沒有一些嚴格的措施執行，面對新的Omicron變異病毒株，很容易會破防，一旦破防，造成的損失和危害將會是巨大。



梁萬年早前對外媒稱，許多人誤解動態清零的意思是指中國不能夠出現新冠疾病，事實上清是指清疫情。對於二十大後中央會否有機會改變政策，梁萬年說好難回答，因為他是學者，具體逐步放鬆的時間表從科學角度無法明確划定，三年抗擊疫情以來，中國一直在持續根據對疾病和病毒的了解和應對工具箱的豐富，不斷優化完善防控策略和措施。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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