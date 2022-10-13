《神州經脈》人行連五日收水近9千億 滬綜指收跌守住三千關

市場關注周四（13日）晚上美國公布通脹數據，滬深股市周四早上低開後表現反覆，滬綜指低開0.57%後曾翻紅，衝高漲超1%，不過午後再遇沽壓，收市跌0.3%，仍守三千關報3016.36點；深成指升0.25%，創業板指升0.32%。軟件、數字貨幣股，農業、醫藥醫療板塊活躍，不過煤炭股跌逾2%，金融、房地產、石油股偏軟。

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上海一券商人士稱，目前還屬於前期跌多了的修復性技術反彈，市場還是有疫情防控、全球經濟增長放緩以及美聯儲加息等多個利空因素存在。



人民銀行繼續收水。人行周四再進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，淨回籠750億元。人行在國慶假後五日已共收水8830億元。交投方面，全日資金循陸股通淨流出近億元，兩市成交7284億元，按日增2.6%，為近一個月高位。



今日新聞精選



1. 美國拜登政府發表新版國家安全戰略，當中提到中國是美國最大的地緣政治挑戰，是唯一一個既有重塑國際秩序意圖，亦有愈來愈多經濟、外交、軍事和科技力量來實現這項目標的競爭對手。文件並提出應對中國的三個戰略，包括投資美國國內的實力基礎，包括創新及競爭力、與盟友一致行動以及負責任地同中國競爭。文件提到，需要與中國有效競爭，但美國不尋求衝突或新冷戰，亦不希望國家之間的競爭，導致世界分裂成剛性集團。文件認為，中國在世界經濟中發揮核心作用，對全球共同問題的解決過程有重要影響，尤其是氣候變化和全球健康，美中有可能和平共處。國安戰略又重申美國的一中政策，美國反對任何一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，並會維持《台灣關係法》中，支持台灣自我防衛的承諾。此外，美國財長耶倫在國際貨幣基金組織與世界銀行的年度研討會致詞表示，須提防中國和俄羅斯等國家的地緣政治威脅，對經濟造成影響，指華府正聯同盟友，減輕俄烏戰事對能源和糧食安全的影響，並致力減少美國企業對中國製太陽能電池板和電動車電池關鍵部件等的「極端依賴」。耶倫又批評中國未有積極參與解決發展中國家債務，形容北京成為取得進展的最大障礙。她指二十國集團曾要求中國承擔起該負的責任，但結果令人失望。



2. 德國總理朔爾茨近期多次被傳計劃11月出訪中國，中國官媒《央視新聞》稍早又引述德國總理朔爾茨在一場活動中表示，德國堅定支持全球化，反對與中國脫勾。當外界以為中德關係日漸向好時，德國外長卻「大撲冷水」，德國南德日報（Sueddeutsche Zeitung）引述貝爾伯克呼籲，與中國從事貿易時應更加謹慎，並警告必須從與俄羅斯的關係破裂一事汲取教訓。貝爾伯克強調，德國必須調整與中國的現今關係，尤其是經濟關係。不過，貝爾伯克也表示，她不是提倡應與中國「完全脫勾」，而是提倡開發替代市場、分散風險及進行風險管理。在北京，外交部發言人毛寧周四回應表示，以價值觀決定遠近親疏，將正常的經貿關係政治化，不利於國際合作，也無助於實現所謂的市場多樣化。毛寧稱，中德建交50年來，務實合作、互利共贏始終是中德關係的主基調，兩國深度參與對方發展並均從中受益。雙方應以務實態度積極推動兩國互利合作，更好地造福兩國和兩國人民。毛寧亦再次回應德國總理訪華消息，稱目前沒有可以發布的消息。



3. 美國9月消費者價格指數（CPI）即將於周四出爐，美元周三（12日）持穩，紐約尾盤美匯指數維持在113.26，但日圓再度貶至24年低位。人民幣中間價止步兩連貶，即期匯率（CNY）周四早上高開129點子，全日則跌299點，收報7.1928，創9月29日以來兩周新低。交易員稱，中共二十大召開在即，另外美國也將公布通脹數據，如果美指不持續強勢，人民幣階段底部基本明確，但若美指延續強勢，料人民幣也會跟隨調整，以確保CFETS指數整體穩定。加拿大豐業銀行最新觀點認為，在美國CPI公布之前美指可能繼續獲得支撐，若美通脹緩和，美指也會跟隨調整，新興市場貨幣將出現反彈。摩根大通研究報告顯示，總體風險平衡似乎傾向於人民幣進一步走軟，維持美元／離岸人民幣多頭，預計2023年第一季度上探7.4。此外，國家財政部公布，10月12日在香港面向機構投資者招標發行2022年第三期55億元人民幣國債，認購總額225.11億元，認購倍數4.09倍，發行利率低於香港離岸二級市場國債收益率5-10個基點。



4. 全國周三新增本土確診及無症狀感染合計1476宗。上海衛健委通報，周三上海新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者44例，其中1例確診病例和1例無症狀感染者為社會面發現病例。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，接受《央視》訪問時被問到中國為何堅持動態清零的總方針。梁萬年解釋，從發病率、感染率、死亡率和重症率來說，中國在全球應該是最低的國家之一，如果沒有一些嚴格的措施執行，面對新的Omicron變異病毒株，很容易會破防，一旦破防，造成的損失和危害將會是巨大。此外，梁萬年接受英國廣播公司訪問時又提到，很多人誤解動態清零的意思是指中國不能夠出現新冠疾病，事實上清是指清疫情，不是零感染，不是零疾病，不是零容忍，發現疫情就撲滅，讓疫情不造成持續的傳播。國家衛健委發言人米鋒周四在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，中國本土聚集性疫情防控形勢依然嚴峻複雜。要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格按照第九版防控方案和「九不准」要求，同時要堅決整治「層層加碼」。



5. 儘管近期有密集的政策支持舉措出台，但飽受民營房企債務憂慮困擾的地產行業仍是寒意濃厚。內地官媒《經濟日報》周四發表文章撐地產行業。文章指出，過去10年，中國住房市場體系與住房保障體系持續完善。因還處於城鎮化快速發展時期，未來不論增量還是存量，對城市住房、基礎設施、公共服務設施仍將帶來大量需求，加上鄉村建設，整體將保持相當大的規模。文章表示，當前對住房的需求已經從「有沒有」轉向「好不好」。接下來，中國將加快完善多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度，不斷滿足民眾居住生活需要。「住房和城鄉建設是最大的國內消費市場，是穩增長擴內需、建設強大國內市場的重要領域。」另據《證券時報》報道，最近一段時間，愈來愈多的地方政府出手「回購」當地商品房，梳理發現，多數城市提出的「回購」普遍與安置房、保障房、租賃住房等房源籌集掛勾。諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙稱，雖然回購商品房短時間內能夠對市場起到利好作用，緩解房企現金流緊缺的局面，但長遠看，房地產市場的修復還需購房者恢復信心。



6. 據《日經亞洲》周四報道，台積電獲得了為期一年的許可，將能繼續為其在大陸的擴張訂購美國芯片製造設備。報道援引知情人士稱，美國政府向台積電保證，能夠將設備運到中國南京的製造廠。台積電沒有立即回應消息。另有報道稱，中國或最早12月開始從巴西進口玉米，部分原因是希望減少對美國的依賴，並替換烏克蘭這個玉米進口來源。據《彭博》報道，邦吉、嘉吉、Archer-Daniels-Midland等貿易公司旗下約45個機構已經獲得巴西將玉米出口至中國的預批准。知情人士表示，由於訴求很大，最終總數可能更高，名單可能會在11月發給中國。雖然巴西是全球第二大玉米出口國，但出於植物檢疫的擔憂，中國過去九年幾乎從未向巴西進口過玉米，上述安排將威脅到美國在中國玉米進口中所佔的佔有率，2020-2021期間美國佔中國玉米進口的約70%。



7. 因為需求增長已下滑至2002年以來的最慢水平，中國液化天然氣（LNG）進口商將在今年冬季遠離現貨市場。咨詢公司JLC、ICIS和Rystad Energy估計，中國LNG進口總量將出現自2006年以來的首次大幅下降，進口量將介於6500萬至6700萬噸，低於2021年創下的紀錄高位7890萬噸。需求的減少意味著中國今年應會將全球最大LNG進口國的頭銜讓給日本，從而緩解全球市場的壓力，並讓歐洲大大鬆一口氣。在烏克蘭危機期間，第一大天然氣供應國俄羅斯削減了管道天然氣流量，迫使歐洲四處尋找供應。JLC分析師Ricki Wang估計，中國今年第四季LNG進口量將同比下降五分之一，達到224億立方米，或1640萬噸。據《路透》引述四位市場貿易商稱，獨立天然氣分銷商ENN和國營的中化集團預計將繼續把定期LNG貨物轉銷歐洲或其他北亞買家。JLC、SIA能源和Rystad能源的分析師也預計，今年中國的總體天然氣消費量將保持穩定，甚至下降2%，達到3700億立方米左右，這是至少2002年以來的最慢增速。



8. 據《證券日報》引述數據顯示，9月份市場共計發行集合信託產品1884款，環比減少291款，降幅為13.38%；發行規模1390.54億元，環比減少220.84億元，降幅為13.71%。成立市場方面，9月份共計成立集合信託產品2123款，環比減少30款，降幅為1.39%；成立規模1176.59億元，環比減少165.41億元，降幅為12.33%。從資金投向來看，9月份投向金融和基礎產業領域的信託資金規模顯著下滑。數據顯示，9月份房地產類信託產品的成立規模為50.48億元，環比增加13.35%；基礎產業信託成立規模156.52億元，環比減少37.5%；投向金融領域的產品成立規模863.02億元，環比減少12.66%；工商企業類信託成立規模103.75億元，環比增加112.86%。用益金融信託研究院研究員喻智表示，在匯率波動等多重因素作用下，國內市場情緒下降。雖然房地產類信託成立規模有所回升，但成立規模相對較小。目前，房地產信託業務仍處於轉型期，信託公司在房地產領域展業依然保持相對謹慎。

撰文：經濟通中國組

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