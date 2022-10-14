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【二十大】二十大新聞中心啟用 現場防疫措施十足

14/10/2022

　　中國共產黨第二十次全國代表大會新聞中心12日正式啟用，為採訪二十大的媒體提供服務。共有約2500名境內外記者報名參加大會採訪報道，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。有別於過去設在梅地亞賓館，這次二十大新聞中心設在北京新世紀日航飯店，共分三層區域，一層為融媒體體驗區，主要為媒體提供線上線下服務，二層為記者工作區，三層則新聞發布廳。

 

二十大新聞中心正式啟用，為境內外媒體提供服務。（黃燕明攝）


　　新聞中心還設置了記者接待區、資料服務區、視頻採訪室、圖片服務室等，確保大會採訪活動順利進行。跟梅地亞賓館不同，新世紀日航飯店的新聞中心設立非物質文化遺產和文創產品展示區，放置宣傳中國文化風貌、北京特色，以及習近平思想等書籍資料展區供媒體傳閱取用。另外還擺放了諸如京劇戲服，景泰藍、玉雕、牙雕等「燕京八絕」等具有中國傳統特色工藝品的展櫃。

 

新聞中心設立多個資料展區，供媒體傳閱取用。（黃燕明攝）


　　大會組織境內外記者現場採訪大會16日的開幕會、閉幕會等重要活動。組織召開大會新聞發布會和5場記者招待會、5場集體採訪，記者可通過視頻方式參加。大會並舉辦2場「黨代表通道」，邀請黨代表現場接受採訪。

 

記者可通過視頻方式參加大會新聞發布會和5場記者招待會。（黃燕明攝）


　　二十大新聞發布會15日下午在人民大會堂舉行，分會場則設在新聞中心三樓世紀廳，記者將於分會場參加。大會又安排多條外出參觀採訪路線，包括組織參觀「奮進新時代」主題成就展覽。

 

新聞中心場防疫措施十足，記者進入前須符合多項要求。（黃燕明攝）

 

　　二十大開幕前夕，記者需提前進入指定酒店隔離，其後統一安排行動。現場防疫措施十足，記者進入須持有24小時核酸陰性證明；以及通訊大數據行程卡綠碼(7日內沒有京外行程)，體溫不高於37.3度，掃碼測溫合格之後，方可進入。大會提供住宿和交通，記者食宿安排在新世紀日航飯店和相鄰的西苑飯店。所有工作人員和媒體記者入住前需完成全程新冠疫苗接種。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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