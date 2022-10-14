【大行炒D乜】大摩削港交所目標　花旗降匯控目標

備註：

本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2022 11:40

中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2022 11:41

期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2022 11:40

緊貼市況之報價延遲最少 15 分鐘，資料更新時間為 14/10/2022 11:25

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