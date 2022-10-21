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前海桂廟路隧道開通 15分鐘直達福田

21/10/2022

　　受關注的桂廟路快速化改造（一期）工程最近竣工，前海桂廟路西行雙程隧道正式通車。隧道開通後，5分鐘就可從前海中心區抵達濱海超級總部基地，大幅縮短了前海到福田的通行時間，令前海出行更加便捷。

 

路段銜接濱海大道 連通福田、羅湖和南山區

 

 

　　工程最西端為前海合作區的夢海大道，全長4.9公里，向東至南山區濱海大道後海濱交匯處結束，跨越月亮灣大道。改造工程分為地面道路和地下隧道兩部分。地面路道為雙程6-8條車路，設計時速50公里/小時，服務南山桂廟片區，並與濱海大道的輔路連接。地下路段為雙程6條車路加連續集散公路，設計時速80公里/小時，連接濱海大道的快速公路。濱海大道為南山連接福田和羅湖的主要快速幹道，也是深圳市的重要海濱自然風景帶。此條道路開通，不單令景觀風貌上有更好銜接，也加快前海與福田、羅湖、南山區的交通聯繫。

 

項目技術複雜 技術創新與亮點較多

 

　　桂廟路段的總長雖然只有4.9公里，但是項目有很多亮點。第一，這條路貫穿前海及南山臨海片區，地理條件相對複雜，高樓林立，施工範圍內有多道橋樑，並與地鐵線共線。第二，項目在施工的過程中，使用3D數字化智能攤鋪工藝，做到了高程、厚度和坡度的全自動控制。桂廟路隧道附近聚集居民，故此要採用空氣淨化系統，以及通頂及通旁淨化站，作過濾除塵、及淨化汽車廢氣。第三，它是全國首個採用該技術的隧道，達到了國際先進的水平。桂廟路隧道出口隔音屏設計精巧，西側採用拱形骨架，寓意「騰飛的雙翼」；東側使用力量感十足的鋼骨架，體現城市動力。第四，隧道內部使用搪瓷鋼板搭配連續的照明燈帶，通過對燈光的設計塑造安全舒適的駕駛環境。筆者認為這條通道不單應用創新型技術，達到提升交通便利的目標，同時兼顧了周邊居民的居住需要和城市的景觀品質。由此看出前海的工程建設不單堅持向數字化及智能化的方向發展，同時增加前海城市新中心名片的風采。

 

 

　　今年2月，桂廟路東行隧道已投入使用，打通了前海向東與福田中心的快速聯繫。如今的桂廟路開通後，更增前海與深圳市其他片區的方便聯繫。媽灣的跨海通道開始海底掘進，未來將與大鏟灣收費站對接，連接南山港區的疏港貨運交通。前海的交通規劃一直朝著內暢外達的方向進發，加強交通便利、以及與不同地區的聯通。

 

洪為民 前海管理局香港事務首席聯絡官

 

 

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