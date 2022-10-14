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《午市前瞻》專家指美股升勢仍要觀望 航運股受油價影響

14/10/2022

　　恒生指數半日收報16942，升553點或3.37%，主板成交501.06億元。恒生中國企業指數報5737，升176點或3.17%。恒生科技指數報3282，升124點或3.94%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及藥明生物(02269);騰訊控股收報256元，升9.8元或3.98%，成交39.92億元;美團收報152.6元，升6.6元或4.52%，成交17.23億元;藥明生物收報52元，升4.9元或10.4%，成交14.38億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報75.65元，升2.9元或3.99%，成交12.17億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(太平洋航運網頁截圖)

 

聶振邦：恒指升破10天線才能判斷轉勢


　　美國公布9月份通脹再超預期，但美股開市下跌後吸引資金撈底，道指倒升逾800點重上三萬大關，帶動恒指今早高開高走，升逾500逼近17000。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指後市亦較受美股影響，隔晚道指升約2.8%，目前恒指已升約3.3%，氣氛更為亢奮。但他提到，目前恒指出尚未收復10天線17200，故難以斷言恒指經已轉勢，認為起碼今日先企穩16800，後市才有望挑戰17200至17500。


　　聶振邦指出，美股大升只是因為出現超賣情況，但實際消息面上，通脹超出預期仍屬利淡消息，美股升勢能否延續仍要觀望，未來美國聯儲局取向，以至第三季GDP都會影響美股表現。


　　至於明日開展的二十大會否影響港股下周走勢，聶振邦指可參考美元兌人民幣匯價走向，若人民幣靠穩，市場對二十大的憧憬更大。


油組減產油價運費跌幅有限


　　航運股跟隨市況造好，但太平洋航運(02343)公布指，其核心業務於第三季度錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別較2022年上半年分別減少10%及21%，股價逆市曾挫超過12%。聶振邦指運費其大一大因素為油價，過去一段時間油價回落，但自OPEC+宣布大幅減產後，油價再大跌空間有限，變相運費亦未必再大跌。但目前未見有其他航運股公布收入情況，未能認定整體運費是否大幅回落。


　　航運股之一的中遠海能(01138)受歐洲能源危機帶動炒上，近期股價回落，上午跟隨市況最多曾升逾8%。聶振邦指中遠海能8月時於6元水平見支持，目前約6.1元水平買入風險不算高，上望6.8至7元阻力亦有約一成潛在升幅，但要留意油價走向的不確定性，觀望OPEC+減產及全球經濟衰退風險，市場看好或看淡油價，將影響中遠海能股價走向。

 

太平洋航運今早急跌，最多下挫14.7%，低見2.2元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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