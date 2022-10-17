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【陶觀天下】通脹再攀頂　核電重出山

17/10/2022

　　美國最新公布的通脹數字仍高過預期，美聯儲第四度大碼加息已經在路上；英國新首相特拉斯推出的減稅方案，葬送了自己的政治前途，也極大地擾亂了英國資本市場，英國央行無奈下場入市，這會對該國經濟造成怎樣的影響？俄烏衝突讓各國反思能源政策，並望向核能發電，盡管安全風險更大，核電在供電穩定性上遠遠強於其他可再生清潔能源。新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

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