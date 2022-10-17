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溫傑：靜待二十大會後新政策出台　料本周港股難大升

17/10/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　中共二十大周日（16日）開幕，中共總書記習近平表示，要堅持發展實體經濟。加快創新驅動發展，維持「清零」政策等，對內地經濟發展有何啟示？內銀股紛紛響應國策支持實體經濟，恐增加財政壓力？鋰電雙雄齊齊發盈喜，天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)首三季分別多賺最多31倍及6.6倍，天齊跑贏原因何在？

 

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