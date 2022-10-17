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【FOCUS】「發展」仍膺第一要務　「高質量」尋新突破

17/10/2022

 

　　從2017年的「仍處重要戰略機遇期，前景十分光明」，到5年後的「進入戰略機遇和風險挑戰並存時期……準備經受驚濤駭浪重大考驗」，在最高決策層眼中，中國這艘巨艦面臨大環境劇變，「安全」考量重要性急升，但「發展」仍是黨執政興國的第一要務。

 


　　全球矚目的中共二十大揭盅未來15年中心任務－－以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興；相比十九大報告，最新報告對「高質量發展」及「收入分配」的闡述，值得留意。

 


首提「中國式現代化」，強調共同富裕



　　中共二十大周日(16日)在北京開幕，72頁的紙質報告由總書記習近平，以精簡版的形式於1小時45分鐘宣讀完畢。

 


　　作為中國未來航向的最高路線指南，十九大報告提出的「決勝全面建成小康社會」成功實現後，下一步的重點是甚麼？二十大報告明確，從現在起的中心任務，就是「全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」

 

 

 

 


　　從1954年首提「4個現代化(工業、農業、國防、科學技術)」，到2013年新增第5個「國家治理體系和治理能力現代化」，最新「中國式現代化」有何內涵？報告闡釋，其中兩大本質要求關鍵詞，包括實現「高質量發展」及「全體人民共同富裕」，換言之，跟西方式的資本為中心、貧富分化的的現代化不同。

 


　　十九大報告早在2017年時就指，「中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段」，二十大報告就用更多篇幅詳細說明，如何「加快構建新發展格局，著力推動高質量發展」。



報告全文重申「房住不炒」「反壟斷」



　　兩廂對比，今次新增「增強國內大循環內生動力和可靠性」、「著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準」、「集聚力量進行原創性引領性科技攻關」、「全面提高人才自主培養品質」、「強化金融穩定保障體系」、「全方位夯實糧食安全根基」、「加快規劃建設新型能源體系」等提法，暗示未來突破方向。

 


　　至於共同富裕，二十大報告重申「堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存」，新增「規範收入分配秩序，規範財富積累機制」，或預示更多所得稅及財產稅改革將陸續有來。

 


　　另值一提的是，盡管昨日現場報告未提及「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」、「加強反壟斷和反不正當競爭」、「依法規範和引導資本健康發展」，但報告全文就對此一個都不少。至於備受關注的抗疫政策，報告重申「堅持動態清零不動搖，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。

 


　　總而言之，面對各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生，避免任何政策激烈轉向，應是未來的底線思維。

 

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