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【虛幣世界】澳門計劃合法化加密貨幣，市場普遍歡迎

18/10/2022

　　據外地傳媒報道，最近澳門已完成討論《貨幣設立及發行的法律制度》法律草案，法案建議澳門法定貨幣不僅包括傳統類型的紙幣和硬幣，還包括數字形式貨幣，並賦予同等地位，市場普遍歡迎此措施，加密貨幣普遍上揚，比特幣重上19500美元水平，而以太幣亦企穩1300美元的位置。


　　對於澳門將加密貨幣合法化的行為，業內人士認為此舉是想完美解決中央及澳門之間的跨境資金流動問題。內地對於中國公民賭的博行為管制嚴厲，甚至中國公民於境外賭博亦屬犯法行為，但中央政府明白賭業乃澳門經濟根基，因此希望利用加密貨幣及監測中國公民於澳門境內的行為，為資金流動提供一個「灰色地帶」。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19580.39元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1336.93元，升0.42%；艾達幣報0.3727元，升0.08%；瑞波幣報0.4833元，升0.60%。
　
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