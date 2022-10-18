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【施政前瞻】李家超明宣讀首份施政報告　二十大表現中央重視港澳

18/10/2022

　　行政長官李家超在行會前表示，中共中央總書記習近平本周日（16日）於北京二十大代表第十九屆委員會作報告，當中有很多亮點，多次提及「一國兩制」等，並要求香港解決經濟社會深層次矛盾問題，充份表現中央對「一國兩制」和港澳工作的高度重視，他認為二十大報告是未來特區政府的行動指南，自己會在《施政報告》中交代土地房策等措施。

 

（資料圖片）


　　李家超又指，過去五年香港經歷回歸以來最嚴峻考驗，包括2019年社會運動，過去3年的疫情，自從中央頒布《港區國安法》及完善選舉制度後，香港由亂到治，由治及興，強調國家始終是香港的最強後盾。


施政報告發展經濟改善民生


　　李家超表示，周三（19日）將宣讀任內首份《施政報告》，其封面顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定，內容會提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等。


按疫情發展逐步放寬防疫措施

 

（李家超Facebook圖片）

 


　　李家超回應「0+3」入境檢疫時指，10月比9月出入境數字升1.5倍，人數按趨勢上升，對香港充滿信心，但要留意死亡及重症數字，死亡自放寬後升兩成，須按疫情發展逐步放寬防疫措施。


　　被問到一旦免針紙司法覆核案敗訴，政府會否引用《緊急法》廢除免針紙？李家超回應稱，政府在抗疫政策上，會想盡一切辦法管控疫情，全是為市民福祉做出發點。在任何措施上，只想壓低確診數字，也希望市民遵守政府訂下的規劃。


正與內地商討「逆隔離」措施


　　李家超又指，正努力與內地商討逆向隔離的措施，強調須確保安排不會為內地添加額外風險，因此將會採用內地隔離的標準，進行閉環管理，但仍要與內地商討反映病毒量的Ct值標準等問題。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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