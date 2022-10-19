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【施政報告】建三幹道三鐵路　古洞站2027年啟用

19/10/2022

　　行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，提出會推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的三條主要幹道及三條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統。

 

(資料圖片)

 

北都公路 沙田繞道 中鐵線 將軍澳線南延線等

 

　　6項重點運輸基建項目包括「北都公路」，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；「沙田繞道」，開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍；「將軍澳─油塘隧道」，興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展；「港深西部鐵路」，連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；「中鐵線」，興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及「將軍澳線南延線」，把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區。

 

洪水橋站及北環線主線 本屆任期內動工

 

　　他又指，會繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設。北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工。政府亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園接入深圳新皇崗口岸的工作。其他地區的鐵路項目亦進展順利，東涌線延線、小蠔灣站和屯門南延線會在明年動工。

 

　　同時，政府會加快推展多個規劃中的道路基建項目，包括十一號幹線、青衣至大嶼山連接路、屯門繞道、獅子山隧道改善工程等。

 

撰文: 經濟通採訪組

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