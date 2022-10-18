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【高息定存】渣打12個月港元定存加至4.2厘　起存額200萬

18/10/2022

　　多間本地銀行上調定期存款利率，吸引定存資金，繼東亞(00023)上調12個月港元定期存款利率至4厘後，渣打香港亦上調其12個月港元定期存款利率至高達4.2厘，3個月及6個月亦分別加至3.5厘及4厘，起存額為200萬元。

 

（資料圖片）


　　另外，渣打客戶透過SC Mobile或網上理財開立港元定存，3個月、6個月及12個月港元定息亦分別上調至3厘、3.6厘及3.8厘，起存額為1萬元。


　　創興銀行亦繼續上調12個月港元定期存款利率至高達3.85厘，適用於客戶透過網上銀行辦理現有資金，起存額需50萬元，最多5000萬元。而花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立港元定存，其12個月定期存款利率可高達3.66厘，不設最高或最低存款額限制。

 

匯豐一年期港元定存息加至3.4厘 東亞高見4厘

 

（資料圖片）

 

　　匯豐銀行再上調港元定期存款年利率，當中匯豐尚玉或卓越理財客戶，3個月、6個月及12個月定存息率均加0.3厘，分別加至2.5厘、3.1厘及3.4厘，起存額為1萬元。


　　匯豐One／其他客戶3個月、6個月及12個月港元定存利率，分別上調至2.3厘、2.9厘及3.2厘，加幅亦為0.3厘，起存額為1萬元。


　　除匯豐外，東亞銀行亦調高了港元定存年息，3個月、6個月及12個月分別加至3.5厘、3.8厘及4厘，起存額為10萬元，適用於新舊客戶於分行存款利率。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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