【虛幣世界】美股抽升關注業績，加密貨幣輕微回吐

隔晚美股抽升，市場關注科技股業績公布，以及聯儲局議息方向，而加密貨幣走勢普遍回落，交易量明顯減少，CoinDesk 市場指數（CMI）相對持平，下跌 1.64%；最近漲幅最大的山寨幣是ANKR和XYO Networks的XYO，分別上漲了 16%和15%；表現最差的山寨幣是JasmyCoin的JASMY和Vulcan Forged的PYR代幣。



據外地媒體報導，根據法庭文件顯示，加密貨幣貸方Voyager Digital計劃在內部調查後，與加密貨幣對沖基金三箭資本（3AC）的貸款處理達成和解。文件顯示，3 月時公司首席執行官Stephen Ehrlich和當時的首席財務官Evan Psaropoulos，同意允許Voyager借給三箭近10億美元的加密貨幣，而該基金的財務披露很少。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19271.55元(美元．下同)，跌0.29%(24小時比較．下同)；以太幣現報1307.68元，跌0.23%；艾達幣報0.3591元，跌0.91%；瑞波幣報0.4628元，跌0.62%。



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