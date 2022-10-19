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熊麗萍：恒指短線上望17000點　最低或跌至15000點

19/10/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美國企業季績勝預期美股三大指數造好港股三連升後以全日高位收市再次上攻17000關，不過投資者憂慮環球經濟前景港股短期反彈是觸底回升，還是只是為下一輪跌勢做準備？大市下跌令收息股股息回報率變得吸引對比現時高息環境多少厘才是「化算」？美國持續遏制中國半導體產業二十大工作報告強調要自力更生發展高科技贏得「關鍵核心技術」的爭奪戰。市場憧憬中共二十大出手撐國產芯片對半導體股利好作用有幾大？

 

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