熊麗萍：恒指短線上望17000點 最低或跌至15000點

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

美國企業季績勝預期美股三大指數造好港股三連升後以全日高位收市再次上攻17000關，不過投資者憂慮環球經濟前景港股短期反彈是觸底回升，還是只是為下一輪跌勢做準備？大市下跌令收息股股息回報率變得吸引對比現時高息環境多少厘才是「化算」？美國持續遏制中國半導體產業二十大工作報告強調要自力更生發展高科技贏得「關鍵核心技術」的爭奪戰。市場憧憬中共二十大出手撐國產芯片對半導體股利好作用有幾大？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看