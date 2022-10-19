  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成

19/10/2022

　　恒生指數半日收報16715，跌198點或1.18%，主板成交411.11億元。恒生中國企業指數報5672，跌84點或1.46%。恒生科技指數報3249，跌86點或2.59%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報248元，跌6.4元或2.52%，成交19.66億元;美團收報148.4元，跌5.6元或3.64%，成交16.21億元;阿里巴巴-SW收報73.95元，跌2.05元或2.7%，成交11.1億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。 

 

(長江基建網頁截圖)

 

葉尚志：港股修正超賣後需好消息配合

 

　　特首李家超今日公布上任後首份施政報告，市場預期將出現增建過渡性房屋、鐵路基建及吸引人材等利好措施，早市公用股、基建股及地產股偷步造好。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股近兩日反彈主要因為超賣，外圍造好引領回升，但目前超賣情況已緩和，再向上則需要消息配合，故目前未敢看好後市表現。


　　《施政報告》出爐前市場消息不斷，葉尚志認為內容將涉及不少穩定經濟增長政策，或有減稅及鐵路基建等措施。但提到即使香港內部消息利好，但港股亦極受外圍影響，外圍波動下，《施政報告》利好刺激作用有限。

 

未能判斷公用股已見底


　　公用股尋底約一個月，今日借《施政報告》因素回升，葉尚志指公用股跌殘，但氣氛帶動中電(00002)及港鐵(00066)等借勢反彈。但他指出，因為市況氣氛尚未改善，公用股目前未能斷言見底回升，只能以反彈為目標，預期彈幅約有10%。


　　長江基建(01038)今早升逾4%，為最佳表現藍籌，葉尚志指，雖然有《施政報告》利好因素，但主更受英國政經局勢影響，英國侯俊偉上任財相後，大手整頓前任財相關浩霆減稅措施，英鎊回升亦帶動長建借勢反彈，與其餘公用股一樣預期反彈約10%至40元水平。

 

長建股價今早曾高見37.25元，最多升近5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02331

李寧

53.700

異動股

03690

美團－Ｗ

148.200

異動股

02269

藥明生物

46.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02331 李寧
  • 53.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 148.600
  • 02269 藥明生物
  • 47.100
  • 01138 中遠海能
  • 7.570
  • 01797 新東方在綫
  • 34.700
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.210
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.380
  • 目標︰$3.65
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.080
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 11.920
  • 目標︰$14.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 49.350
  • 目標︰$59.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 257.000
  • 02800 盈富基金
  • 17.340
  • 00700 騰訊控股
  • 247.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.300
  • 02269 藥明生物
  • 47.100
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.920
  • 目標︰--
  • 00570 中國中藥
  • 3.210
  • 目標︰$3.55
  • 03908 中金公司
  • 11.740
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/10/2022 12:40  【施政報告】李家超:建三條幹道及三鐵路，古洞站2027年啟用

19/10/2022 12:47  【施政報告】李家超:放寬強拍門檻，樓齡50年以上業權降至七成

19/10/2022 12:04  港交所(00388)首三季純利按年跌28%至71億元

19/10/2022 12:20  【施政報告】李家超:推出簡約公屋，輪候時間降至4.5年

19/10/2022 11:29  【施政報告】李家超:向合資格外來人才退還在港置業額外印花稅

19/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒３１億元，買騰訊沽中海油

19/10/2022 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行降騰訊、京東目標，摩通削中國公用股目標

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃　歸功政治穩定
人氣文章

新聞>財經熱話

【績前部署】港交所曾逆市升1%　第三季業績有何亮點？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

【著數速遞｜贏機票去旅行】恒生推「日日賞飛」大抽獎！每日送雙人機票來回東京／大阪／首爾／倫敦／巴黎！名額有幾多？每人每日5次抽獎機會？
人氣文章

時事要聞

【消委會報告】即食紫菜70%高鈉37%高脂 全部有金屬污染物致癌物但無超標
人氣文章

威少看世界．張少威

電視劇《王冠》令英國政客不安
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

空氣感、厚髮量、顯臉小！5款韓式瀏海整理技巧公開！平板髮夾、圓筒梳是最佳幫手！
人氣文章

Beauty

6式改善消化瑜伽動作推介！排氣式趕走胃氣脹、眼鏡蛇式、嬰兒式紓緩腸胃不適；定期伸展還可改善腰背痠痛！
人氣文章

Beauty

美妝品牌推出限量節日新品！Dior、NARS、Charlotte Tilbury，將節日氣氛推至高點！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
吃蕉的學問：未熟青蕉比斑點黃蕉健康？根據這4個情況選擇！糖尿病、便秘該吃邊款香蕉？
人氣文章
眼退化｜日本專家列10大眼退化症狀！吃飯成日弄污枱面都關事？睇唔到紅綠燈？中幾多項要留神？即Check自己有無事！
人氣文章
為防疫探索觸感機會大減，幼兒膽小兼學習能力受阻？7成家長憂影響子女成長
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/10/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪19/10/2022
【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃　歸功政治穩定
人氣文章財經熱話19/10/2022
【績前部署】港交所曾逆市升1%　第三季業績有何亮點？
人氣文章財經熱話19/10/2022
《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】李家超：外來人才在港置業，居港七年可退還額外印花稅
人氣文章大行報告19/10/2022
【大行炒D乜】大行點睇騰訊與安踏　一click就知道
人氣文章開市Good Morning19/10/2022
熊麗萍：恒指短線上望17000點　最低或跌至15000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金