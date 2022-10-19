  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行點睇騰訊與安踏　一click就知道

19/10/2022

 

 

 

 

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02331

李寧

53.750

異動股

03690

美團－Ｗ

148.100

異動股

02269

藥明生物

46.900

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02331 李寧
  • 53.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 148.100
  • 02269 藥明生物
  • 47.100
  • 01138 中遠海能
  • 7.530
  • 01797 新東方在綫
  • 34.650
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.220
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.380
  • 目標︰$3.65
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.990
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 11.900
  • 目標︰$14.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 49.350
  • 目標︰$59.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 256.400
  • 02800 盈富基金
  • 17.330
  • 00700 騰訊控股
  • 247.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.310
  • 02269 藥明生物
  • 47.100
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.900
  • 目標︰--
  • 00570 中國中藥
  • 3.220
  • 目標︰$3.55
  • 03908 中金公司
  • 11.640
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/10/2022 12:40  【施政報告】李家超:建三條幹道及三鐵路，古洞站2027年啟用

19/10/2022 12:47  【施政報告】李家超:放寬強拍門檻，樓齡50年以上業權降至七成

19/10/2022 12:04  港交所(00388)首三季純利按年跌28%至71億元

19/10/2022 12:20  【施政報告】李家超:推出簡約公屋，輪候時間降至4.5年

19/10/2022 11:29  【施政報告】李家超:向合資格外來人才退還在港置業額外印花稅

19/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒３１億元，買騰訊沽中海油

19/10/2022 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行降騰訊、京東目標，摩通削中國公用股目標

19/10/2022 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，美元兌人幣漲報７﹒２１６３

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃　歸功政治穩定
人氣文章

新聞>財經熱話

【績前部署】港交所曾逆市升1%　第三季業績有何亮點？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

最快明年第4季 禁食肆派膠餐具 「四電一腦」徵費擬涵蓋乾衣機抽濕機
人氣文章

快樂退休．曾智華

拆解AV大迷思 1
人氣文章

娛樂情報

明年中娶連詩雅隨時延期 陳家樂不敢叫老闆包酒席
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

法國酒的奇葩：從含蓄典雅到清幽淡麗，甚至濃烈馥郁，讓人神往的阿爾薩斯葡萄酒
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

飲食界新貴：食用水袋、紅寶石朱古力！近10年歐美5大最受歡迎「新發明」食物，你試過未？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

Sex Partner VS Partner：用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
素食點心！簡單做「羊肚菌素燒賣」！香噴噴口感一流，唔食素都喜歡！羊肚菌有咩益處？
人氣文章
低頭做人是老男人的命？人到中年，總有些「男人問題」？
人氣文章
養胃護胃（下）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/10/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪19/10/2022
【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃　歸功政治穩定
人氣文章財經熱話19/10/2022
【績前部署】港交所曾逆市升1%　第三季業績有何亮點？
人氣文章財經熱話19/10/2022
《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】李家超：外來人才在港置業，居港七年可退還額外印花稅
人氣文章大行報告19/10/2022
【大行炒D乜】大行點睇騰訊與安踏　一click就知道
人氣文章開市Good Morning19/10/2022
熊麗萍：恒指短線上望17000點　最低或跌至15000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金