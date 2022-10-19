【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃 歸功政治穩定

說到印尼，你會想到蝦片、撈麵、峇里島，還是10年前「fragile 5（脆弱五國）」的惡名？但實際上，印尼經濟今年卻是新興亞洲的領頭羊，並將在11月15-16日主辦G20峰會。正身處印尼的瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，印尼最新通脹是4.7%，第二季度GDP增長5.4%，加了兩次息每次25點子印尼盧比對美元今年以來貶值5.4%--這組數字拿出來和任何一個OECD國家相比較，都是值得自豪的；而政治穩定，是印尼重新崛起最重要的原因。

他續指，政治穩定要歸功於現任總統佐科．維多多。印尼曾經遭受亞洲金融危機重創，銀行癱瘓、匯率暴跌。佐科．維多多2014年當選印尼總統後第一件事情，就是請政治對手和其他政治派別的領袖一起參與管制，稱之為「大帳篷」政治。2018年和他進行了激烈對決的另一位總統候選人，現在成了維多多的國防部長。這種熔爐式的政府，在西方國家中不常見。

政治穩定和改善了的政府效率，增強了國內投資，吸引了大量外資。維多多政府在過去8年修的高速公路里程，是過去40年里程的三倍。印尼擁有大量的礦產，煤炭和大宗商品價格上漲極大地改善了印尼的貿易收支和外匯儲備。印尼政府限制鎳礦石出口，也招致了大量資金投向鎳提煉工廠，催生出一個年產200億美元的冶煉產業鏈。除了礦產資源，印尼的旅遊資源已是一流的。

陶博認為，即將舉辦的G20峰會將給印尼展現經濟和社會成就的一個機會，「印度尼西亞，不同了。」

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