  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃　歸功政治穩定

19/10/2022

　　說到印尼，你會想到蝦片、撈麵、峇里島，還是10年前「fragile 5（脆弱五國）」的惡名？但實際上，印尼經濟今年卻是新興亞洲的領頭羊，並將在11月15-16日主辦G20峰會。正身處印尼的瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，印尼最新通脹是4.7%，第二季度GDP增長5.4%，加了兩次息每次25點子印尼盧比對美元今年以來貶值5.4%--這組數字拿出來和任何一個OECD國家相比較，都是值得自豪的；而政治穩定，是印尼重新崛起最重要的原因。

 

　　他續指，政治穩定要歸功於現任總統佐科．維多多。印尼曾經遭受亞洲金融危機重創，銀行癱瘓、匯率暴跌。佐科．維多多2014年當選印尼總統後第一件事情，就是請政治對手和其他政治派別的領袖一起參與管制，稱之為「大帳篷」政治。2018年和他進行了激烈對決的另一位總統候選人，現在成了維多多的國防部長。這種熔爐式的政府，在西方國家中不常見。

 

　　政治穩定和改善了的政府效率，增強了國內投資，吸引了大量外資。維多多政府在過去8年修的高速公路里程，是過去40年里程的三倍。印尼擁有大量的礦產，煤炭和大宗商品價格上漲極大地改善了印尼的貿易收支和外匯儲備。印尼政府限制鎳礦石出口，也招致了大量資金投向鎳提煉工廠，催生出一個年產200億美元的冶煉產業鏈。除了礦產資源，印尼的旅遊資源已是一流的。

 

　　陶博認為，即將舉辦的G20峰會將給印尼展現經濟和社會成就的一個機會，「印度尼西亞，不同了。」

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02331

李寧

53.700

異動股

03690

美團－Ｗ

148.100

異動股

02269

藥明生物

46.900

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02331 李寧
  • 53.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 148.400
  • 02269 藥明生物
  • 47.100
  • 01138 中遠海能
  • 7.530
  • 01797 新東方在綫
  • 34.700
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.220
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.380
  • 目標︰$3.65
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.990
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 11.900
  • 目標︰$14.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 49.350
  • 目標︰$59.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 256.800
  • 02800 盈富基金
  • 17.340
  • 00700 騰訊控股
  • 247.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.310
  • 02269 藥明生物
  • 47.100
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.900
  • 目標︰--
  • 00570 中國中藥
  • 3.220
  • 目標︰$3.55
  • 03908 中金公司
  • 11.740
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/10/2022 12:40  【施政報告】李家超:建三條幹道及三鐵路，古洞站2027年啟用

19/10/2022 12:47  【施政報告】李家超:放寬強拍門檻，樓齡50年以上業權降至七成

19/10/2022 12:04  港交所(00388)首三季純利按年跌28%至71億元

19/10/2022 12:20  【施政報告】李家超:推出簡約公屋，輪候時間降至4.5年

19/10/2022 11:29  【施政報告】李家超:向合資格外來人才退還在港置業額外印花稅

19/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒３１億元，買騰訊沽中海油

19/10/2022 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行降騰訊、京東目標，摩通削中國公用股目標

19/10/2022 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，美元兌人幣漲報７﹒２１６３

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃　歸功政治穩定
人氣文章

新聞>財經熱話

【績前部署】港交所曾逆市升1%　第三季業績有何亮點？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

獲頒亞洲影壇傑出成就獎 古天樂宣布與「高達之父」出漫畫
人氣文章

時事要聞

【消委會報告】即食紫菜70%高鈉37%高脂 全部有金屬污染物致癌物但無超標
人氣文章

時事要聞

深水埗逾百樣本陰性 類鼻疽源頭仍未明 港大揭一戶兩處沾菌
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

未出發「返鄉下」？先讓味蕾遊九州！創意餐單食盡邪惡宮崎A5和牛、鹿兒島五花腩三文治、鮮味沖繩海螺蒸蛋、熊本龍蝦泡飯
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

最受歡迎的短袖：12個Camp Shirt的基本造型穿搭，經典復古、簡易百搭
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

飲食界新貴：食用水袋、紅寶石朱古力！近10年歐美5大最受歡迎「新發明」食物，你試過未？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
吃蕉的學問：未熟青蕉比斑點黃蕉健康？根據這4個情況選擇！糖尿病、便秘該吃邊款香蕉？
人氣文章
一分鐘閱讀《念情》：李怡先生給亡妻的書，但願你們已在彼岸相聚
人氣文章
天氣轉涼起床著地腳踭痛？是足底筋膜炎！與勞損、氣血、肝腎虛弱有關！中醫教滋補肝腎、按穴位紓緩痹痛
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 13:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/10/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪19/10/2022
【專訪】陶冬：印尼經濟涅槃　歸功政治穩定
人氣文章財經熱話19/10/2022
【績前部署】港交所曾逆市升1%　第三季業績有何亮點？
人氣文章財經熱話19/10/2022
《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】李家超：外來人才在港置業，居港七年可退還額外印花稅
人氣文章大行報告19/10/2022
【大行炒D乜】大行點睇騰訊與安踏　一click就知道
人氣文章開市Good Morning19/10/2022
熊麗萍：恒指短線上望17000點　最低或跌至15000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金