大行看淡業績紛降目標價 科技股下挫騰訊創5年低

業績期將至，包括騰訊(00700)、京東(09618)及網易(09999)等多隻科技股遭大行下調目標價，其中將於11月16日公布第三季業績的騰訊，有大行料其第三季純利跌40%，今日(19日)跌約4%低見244元，創5年低位，京東亦插逾半成，其他科技股亦普遍下挫。





(截自騰訊網頁媒體資料庫)

摩通：估值重估下仍有下跌空間 降騰訊目標價至400元

摩通發表研報指，騰訊過去3個月比MSCI中國指數跌幅大，主要由於市盈率被重估和市場下調2023年經調整每股盈利預測3%。利率上調令整個中國科技板塊估值被大規模重估，而該行對騰訊作出的上季收入和經調整每股盈利預測較市場共識分別低約3%和2%，相信股價仍有下跌空間，但預料明年上半年盈利將會改善。另預料騰訊第三季增值服務收入將按年跌3%至730億元(人民幣．下同)，網絡遊戲收入料按年跌3%至530億元，遊戲收入下降歸咎有限的新作發布和整體中國遊戲市場疲弱，而因消費氣氛復甦較預期慢，廣告收入料按年跌12%，但發展快速的「視頻號」將上軌道，將其目標價由465元下調約14%至400元，評級維持「增持」。



花旗則預計騰訊第三季利潤跌幅進一步收窄，第四季有機會恢復正增長。預測騰訊第三季的總收入按年下降2.4%至1390億元，非美國通用會計準則的淨利潤按年下降8.3%至291億元，當中遊戲收入料跌2.1%至439億元、廣告收入跌13.5%至195億元、金融科技及企業服務業務收入升3%至446億元。展望第四季，預測總收入按年下降0.1%至1441億元，非美國通用會計準則下的淨利潤增16.5%至290億元。雖然巨集觀環境不確定性仍會拖累業績，但相信騰訊優秀的管理和成熟的執行紀錄可以克服充滿挑戰的環境，並在經濟好轉時有強勁表現。另騰訊9月加強了回購勢頭，並在10月中進一步提升回購金額，再次證明管理層對股東回報的承擔和對估值的看法，維持「買入」評級，目標價由468元降至400元。

美銀料騰訊第三季純利跌40% 高盛指市場憂收入增長疲軟

另美銀維持騰訊第三季遊戲和廣告收入下跌的預測，並指市場調研數據顯示，中國和海外遊戲行業收益按年錄得下降，廣告方面的市場推廣需求仍然疲弱。預料騰訊第三季總收入按年跌2%至1400億元，當中網絡遊戲收入跌8%至410億元，廣告收入跌11%至200億元，金融科技及商業服務收入則料升6%至460億元。集團的增效措施有助緩和盈利壓力，第三季毛利率料按季持平於43%，經營利潤率改善至25%。純利料按年跌40%至237億元，經調整淨利潤跌10%至287億元，預期盈利表現將於未來兩年持續改善，重申「買入」評級，惟將目標價由497元下調約3%至484元。另騰訊在10月17日起暫停回購，預料將於公布季績後重啟回購。

高盛則指，騰訊股價自9月初高位至今已累挫26%，主要是市場憂慮在巨集觀環境疲弱下，公司第三季收入增長疲軟，預期第三季總收入按年下跌1%，非公認會計準則經營溢利按年下跌8%，主要是預期遊戲收入下跌6%及廣告收入下跌9%所拖累，至於金融科技及商業服務收入則預計按年增長7%。第四季收入及利潤有望回復按年正增長，主要由視頻號商業化所帶動，另遊戲管線明年重新發放，以及金融科技及雲業務增長正常化亦屬正面。騰訊目前12個月預測市盈率僅16倍，風險回報吸引，維持「買入」評級，目標價由502元降至439元。

此外，麥格理預計騰訊的基本表現在2023年復甦前仍將保持疲弱，料廣告收入的跌幅將會收窄，而遊戲和金融科技和企業服務或會保持疲弱。預計騰訊第三季收入按年下降3%，情況與第二季相似。由於成本改善，預計期內非國際財務報告準則純利的跌幅將收窄至12%，而第二季度的降幅為17%。遊戲收入則預計按年跌4%，廣告收入按年下降幅度將從第二季的18%收窄至8%，金融科技和企業服務業務則按年增長3%。將集團今明兩年的盈利預測分別下調1%及3%，並將2024年的盈測下調3%，目標價下調7%至433元，維持「跑贏大市」評級。中銀國際亦將騰訊目標價由442元降至379元，維持「買入」評級。





大和下調網易遊戲收入預測 目標價降至165元



另外亦有大行下調網易目標價，其中大和指，網易第三季推出手機遊戲《暗黑破壞神：永生不朽》，收入表現強勁。雖然第三方遊戲行業數據表明第三季中國手遊市場總收入表現或疲軟，按年跌幅超過20%，但預期網易實際跌幅可能會更小，因為其高難度遊戲產品組合較同行高。大和下調網易今年第三至第四季移動遊戲業務收入預測，料分別按年增長7%及1%，同時預期電腦遊戲第三季將正常化，增長13%，並於第四季增長5%。大和又將網易2022至24年的收入和盈利預測分別下調1%至2%，以及2%至3%，由於人民幣貶值，目標價由180元降至165元，重申「買入」評級。

摩根士丹利則指，網易今年下半年的遊戲收入增長放緩主要由於去年的高基數，並已在股價反映，料公司遊戲收入增長將於明年上半年加速，主要受哈利波特系列所推動，以及可能獲得其他遊戲版號等。預期網易第三季總收入按年增長11%，受遊戲收入增長11%及非通用會計準則下經營溢利增長23%所推動。在內地網遊股中，網易仍為首選，其估值跌至7年低位，現相當於預測2022及23財年市盈率分別約15倍及14倍，加上30億美元回購計劃，自由現金流收益率料達7%，股息率料達2%。為反映人民幣兌美元匯率變動，美股目標價由110美元下調至95美元，評級「增持」。另高盛將網易目標價由189元降至165元，維持「買入」評級。

德銀降京東目標價至312元 熊麗萍：跌穿165元宜沽出

京東也遭德銀將目標價由354元下調至312元，維持「買入」評級，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，京東可上望190至200元，但以近期市況要定止蝕位，再穿165元宜先沽出。

值得一提，中共二十大上周六(15日)舉行新聞發布會，對於有觀點認為，中國對資本無序擴張的限制，特別是對互聯網平台的監管，可能不斷衝擊外資和民營企業的信心，二十大新聞發言人孫業禮表示，防止資本無序擴張，不是不要資本，而是要更好維護市場經濟秩序，使資本在法律法規的制度框架下健康發展。最高法院黨組副書記賀榮則提到加強反壟斷和反不正當競爭司法，維護公平競爭的市場秩序，依法審理電商平台二選一、大數據殺熟等案件。可見中央不會放鬆對科網平台的監管。

今日科技股跌幅顯著，除遭下調目標價的騰訊及京東跌得急外，美團(03690)、嗶哩嗶哩(09626)及快手(01024)都急跌逾半成。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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