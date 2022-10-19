【施政報告】李家超：完善創科生態圈 重點吸納創科人才

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，他表示，政府會在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，就四大發展方向制訂重點政策，當中包括完善創科生態圈，實現香港「再工業化」。

(Tony攝)

促進科研成果商品化



他指出，促進科研成果商品化，香港有雄厚的科研實力。政府會設立100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊分兩期完成其項目:第一期是三年內成功把科研成果轉化落地，第二期是隨後兩年內把科研成果商品化。目標是激勵產學研協作，進一步推動「從一到N」的科研成果轉化和產業發展。

他續指，促進科技產業發展，積極向內地和海外推廣香港的新機遇，包括聯同「引進重點企業辦公室」，配合50億元「策略性創科基金」以及落馬洲河套區港深創新及科技園（港深創科園）由2024年起提供的創科土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港。目標是未來五年吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業，為香港帶來過百億元的投資，並創造以千計的本地就業職位。





推進「再工業化」 規劃東鐵線科學園/白石角站





他提及，推進「再工業化」，設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型。政府會研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心，以及通過「再工業化資助計劃」資助更多智能生產線在港設立，目標是將智能生產線由目前約30條在五年間增加四倍至超過130條，亦會加強與香港生產力促進局合作，支援企業轉向智能生產。

他稱，加強基建設施，全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約10萬平方米的額外樓面面積。政府亦正規劃東鐵線科學園/白石角站，目標是在2033年或之前開通。

(資料圖片)

優化科技人才入境計劃 撤聘用本地僱員要求

李家超政府將推出額外措施，重點吸納創科人才，包括與「引進重點企業辦公室」合作，提供針對性的特別配套措施，吸引優秀創科人才帶同其業務或科研成果落戶香港；優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年，並涵蓋更多新興科技範疇。另外，政府會向「研究人才庫」計劃下聘用研發人才的科研機構和創科企業增加約10%資助，並額外為持有博士學位的科研人才提供生活津貼。



興建創科人才住宿 提供創科實習機會

李家超指，政府將興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」，以及在港深創科園提供住宿空間。另外會增加規劃彈性，提供可容納更多創科人才的住宿空間，配合新田科技城的發展；及為本地指定大學在大灣區設立的分校和海外修讀STEM（科學、科技、工程和數學）相關課程的大學生提供本地創科實習機會。

明年推出「海事人才培訓資助計劃」

李家超稱，為鞏固國際航運中心地位，會落實稅務優惠，吸引更多高增值海運業機構來港落戶，並於明年推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律的青年提供見習培訓。

政府亦積極推動「智慧港口」，通過建立港口社區系統，促進營運商及其他持份者信息互聯互通。此外，李家超稱，會提升陸路口岸基礎建設，包括完善陸路口岸和清關安排，以及在規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」安排。

政府會於今年內開展與香港物流發展局及業界攜手制訂推動高增值現代物流發展的行動綱領，三大方向包括加強「多式聯運」，結合空運、海運和陸路運輸服務；推動高端、高增值物流服務的發展，例如冷鏈貨物、鮮活食品、藥品等；及鼓勵物流業界更廣泛使用智慧物流方案。

積極吸引海內外創科企業進駐港深創科園

李家超指出，會積極吸引海內外創科企業進駐港深創科園。在「一區兩園」的基礎上，與深圳深度合作，以創新、專屬、專項方式研究試行創科合作跨境政策，涵蓋兩地物資、資金、數據和人員等領域流通。

此外，政府正積極支持和配合內地在香港選拔載荷專家參與國家載人航天工程選拔工作，並期望國家能繼續支持香港更多參與國家科技創新的任務。

撰文：經濟通採訪組

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