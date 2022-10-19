【施政報告】設香港投資管理公司 修改上市規則活化GEM

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，在政府投資的「治理體系」方面，政府已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

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招商引資引才 成立引進重點企業辦公室

李家超指，政府會構建新體系，推出一系列新措施以招商引資引才和強化競爭力，包括設立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，以引進到港；成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援；在各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處（經貿辦）設立「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，積極游說他們來港發展。



此外，政府將從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業；推出「高端人才通行證計劃」，羅致這些人才來港發展；優化現有多項輸入人才計劃，加強吸引力；及合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。

港交所修改主板上市規則 構思活化GEM

李家超表示，政府將採取以下措施，全面提升香港金融服務的競爭力，港交所(00388)於明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資；同時構思活化GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台。



他指出，強化最大離岸人民幣業務中心優勢，香港目前處理全球約75%的離岸人民幣結算，政府會推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務，並優化市場基建。

研優化債券南向通 擬南沙等設保險售後中心

李家超提出，要全面提升香港金融服務的競爭力，措施包括研究優化債券通「南向通」，促進更多元化的點心債發行和交易，並繼續與內地商討更多互聯互通擴容方案。此外，特區政府會爭取短期內在南沙、前海等成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供支援，亦為大灣區保險市場互聯互通踏出重要一步。



李家超指，全速落實中證監早前宣布支持的一系列互聯互通安排，包括今年內提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易機制，並盡快完成兩地利率互換市場互聯互通「北向通」的準備工作。

擴大在港以數字人民幣作為跨境支付工具測試

李家超指，「商業數據通」將於今年內出台，提供一站式平台給企業分享營運數據，讓銀行準確評估企業情況，提高中小企獲批貸款的機會。



虛擬資產方面，政府已提交條例草案建議引入有關服務提供者的法定發牌制度。金管局方面，正研究市場對監管穩定幣的意見；以及開展「數碼港元」準備工作，正與內地機構合作擴大在港以「數字人民幣」作為跨境支付工具的測試。

撰文：經濟通採訪組

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