《神州經脈》多房企擬發境內債 滬指錄兩連跌 外資連三日出逃

二十大期間市場維穩為重，基金及資管公司齊齊發起自購旗下權益類基金，但周二（18日）只有6家基金公司發起自購，規模約4.3億元（人民幣．下同）已大幅減少。儘管外圍造好，資金卻出現不安情緒，中港股市集體低走，白酒、醫藥、保險股午後愈踩愈深，拖累A場維穩破功，滬綜指全日跌1.19%錄兩連跌，報3044.38點，深成指瀉1.43%，創業板指亦軟0.86%。

（資料圖片）



兩市全日成交7584億元，按日減少4.5%，資金繼續循陸股通流出超過60億元，二十大召開以來連續第三日錄資金外流，淨流出總額超過140億元。人民銀行周三（19日）繼續進行20億元7天期逆回購，全日零投放零回籠。



原定周二公布的一系列中國重要經濟數據均被延期，據外電引述知情人士表示，二十大及相關事項是各級政府部門最為重要、最為優先的工作，由於主管官員參會及大會地點防疫措施嚴格等因素，貿易數據的簽發等程序受到影響，導致數據發布延期。周四（20日）關注人民銀行公布本月度貸款市場報價利率（LPR），會否同樣受到政治會議影響。



今日新聞精選



1. 美匯指數周二於紐約尾盤持穩於112.02。人民幣中間價跌至三周低，即期匯率（CNY）周三早上低開48點子，全日挫290點，收報7.2242，收盤價創9月28日以來三周新低。瑞穗在發給客戶的報告中稱，當局可能會通過中間價指引和代理銀行暗中外匯干預，來加大力度穩定人民幣市場。交易員稱，隔夜美聯儲官員發表鷹派言論但市場風險情緒趨暖，美元指數走勢停滯，不過國內新冠疫情反復且短期或難有明顯利好因素出現，境內市場情緒謹慎，短期人民幣料繼續承壓。亞洲首席外匯策略師張建泰表示，國有銀行似乎正在加大力度維護金融穩定，據稱在外匯掉期市場獲取美元資金，並在即期市場調度美元以支持人民幣。中共二十大召開期間，官方維穩匯率態度明確。據中國外匯交易中心數據，進入10月境內人民幣兌美元即期日成交規模明顯下降。截至周一（17日）的5天移動平均成交量降至303億美元，創6月以來最低，逐步接近二季度受上海疫情衝擊時的偏低水平。另據美國財政部數據顯示，中國8月增持18億美元美國國債，持有規模增至9718億美元，但較6月時9678億美元的12年低位仍相距不遠。這是繼中國7月增持22億美元美國國債後，連續第二個月增持。



2. 就中國駐曼徹斯特領事館涉嫌毆打抗議者事件，中國外交部新聞發言人汪文斌周三表示，已就惡意騷擾事件向英方提出交涉。這是他連續第三日對該事件做出回應。英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）周三稍早表示，發生在中國領事館院內的事件是「不可接受的」。英國警方正在調查一起毆打抗議者的事件。中共二十大開幕同日（10月16日），一批香港示威者在英國曼徹斯特的中國領事館外抗議，期間有疑似使館人員與示威者發生肢體衝突。對於暴力事件，中英兩方有截然不同的表述。英國警方稱，抗議者當時被拖入總領事館院內，然後遭到幾名男子的毆打。但汪文斌周二在外交部例行記者會上指，是「滋擾分子」非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交館舍安全。此外，德國外長貝爾伯克出席智庫柯貝基金會在柏林舉辦的外交政策論壇時表示，德國在與中國的關係上，必須避免重演對俄關係上的錯誤，並要正視相信國際法規和合作的國家，與獨裁政權之間存在的「制度競爭」。



3. 據內媒《澎湃新聞》報道，旭輝(00884)已經將於10月25日到期的「21融一ABN004優先」債券的本息提前匯出。據wind信息，「21融一ABN004優先」的全稱為「融一2021年度第四期定向資產支持票據優先級」，資產類型為應收帳款債券，發行總額為3億元，債券期限為365日，票面利率為4.3%，發行日為2021年10月20日，兌付日為2022年10月25日。報道又稱，旭輝控股集團有意再次發行由中債信用增進公司全額擔保的債券，金額不超過10億元。另據《彭博》引述龍湖(00960)與碧桂園(02007)投資者電話會議表示，兩家開發商計劃再度發行由中債信用增進公司全額擔保的境內票據。龍湖曾於8月發行一筆15億元的中期票據，集團又表示，公司已為3億美元4月份到期債券備好充足資金，計劃今年贖回，並計劃今年下半年開始償還2023年到期部分債務，如銀團貸款。碧桂園於9月亦曾發行第一期獲全額擔保15億元中期票據，公司代表提到，計劃11月再度發行由中債信用增進全額擔保的境內票據。



4. 中共二十大新聞中心舉行集體採訪，北京市委常委、秘書長趙磊表示，北京這十年來立足於首都功能定位，這幾年實施了兩輪的疏解整治促提升，和天津、河北形成了協同發展的態勢。這裏面主要做了幾項工作，今後也要按照減量發展這樣一個理念，按照京津冀協同發展的規劃統一推進。河北省委副書記、秘書長廉毅敏表示，北在京津冀協同發展戰略中，抓住疏解北京非首都功能的「牛鼻子」，在對接京津、服務京津中加快發展自己。雄安新區累計已經完成投資4600多億元，雄安高鐵站、京雄高速等等都已經建成通車。首批疏解北京的高校、醫院、央企全部都在有序推進，中國中化、中國星網和中國華能等央企的總部已經啟動建設，北京援建的「三校一院」已經基本建成。天津市委副書記金湘軍表示，京津冀協同發展，按照《規劃綱要》，中央給天津的定位是「一基地三區」，全國先進製造研發基地、北方國際航運核心區、金融創新運營示範區、改革開放先行區。天津聚焦這個定位，全力服務北京非首都功能疏解、服務雄安新區建設。要打造北京和雄安新區最便捷的出海口。



5. 內地周二新冠本土確診及無症狀感染反彈至834宗，較上日續升約5%。正在召開中共二十大的北京疫情迅速擴大，新增本土陽性合計42宗。本土新增陽性病例中，連續居首的新疆病例數繼續回落，最新為122例；廣東以98例位列第二，其中省會廣州陽性感染者稍降至51例。上海衛健委通報，周二上海新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者14例，均在隔離管控中發現。北京疫情趨嚴峻。北京衛健委通報，18日0時至24時，北京新增34例本土確診病例和8例無症狀感染者（其中3例已通報）涉及東城、西城、朝陽、懷柔、豐台等多區；新增3例境外輸入確診病例和3例無症狀感染者，無新增疑似病例。治癒出院7例，解除醫學觀察的無症狀感染者5例。



6. 內媒《21世紀經濟報導》引述多位不具名的地方投融資人士報道稱，近期中國監管部門組織地方申報2023年專項債項目，此次申報的專項債需求規模，要按照提前下達明年用於項目建設的專項債券分配本地區額度的3倍左右把握。另據了解，近期監管部門已向地方預下達了2023年提前批額度，主要方便地方根據額度儲備項目。此外，監管部門明確，對於政策性開發性金融工具（也稱「基礎設施投資基金」）項目中因額度限制無法獲得支持的項目，符合專項債券項目條件的可申請報送。另據《中國證券報》報道，2022年以來，深圳證交所支持國企發行債券和ABS（資產支持證券）超過5200億元，平均發行利率為3.57%，大幅低於2021年的4.06%和2020年的4.16%。自國企改革三年行動實施以來，深交所積極支持國企發行公司債券和ABS累計規模超過2萬億元。今年1-9月，深交所支持國企發行科技創新、創新創業、數字經濟、新基建、專精特新等主題債券及ABS規模同比增長44%，綠色債券融資同比增長43%。



7. 內地9月底發布第五批成品油出口配額，為今年旨在提振疲弱出口的政策調整中規模最大的一批配額，使2022年迄今的柴油、航空燃料和汽油的總出口配額達到3725萬噸，與2021年持平。據《路透》引述分析師和貿易消息人士稱，在中國政府意外下發大量配額後，中國本月可能出口逾400萬噸的柴油、航空燃料和汽油，出口量將創2021年6月以來十六個月最高。路孚特的數據顯示，到目前為止，10月大部分航空燃油出口都是銷往新加坡和香港。報道又引述東北亞一家煉油廠的消息人士指，由於中國國內航班在黨代會召開前受限，中國的航空燃油需求在10月餘下時間里將繼續低迷，因此出口仍有更多動力。此外，內地大型民營煉油企業浙江石化（ZPC）的一位高管周三對外電表示，該公司已獲得2022年1000萬噸的額外原油進口配額。另據一位知情交易人士稱，中國化工集團獲得了2022年剩餘時間的428萬噸額外配額。在今年僅剩兩個多月的時間里發放新的2022年配額，表明這兩家煉油商可能會加大進口量，以便在截止日期前用完他們的配額。

撰文：經濟通中國組

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