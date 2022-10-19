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【施政報告】李家超：有信心招攬3.5萬人才　七年方退稅不希望炒賣

19/10/2022

　　行政長官李家超於《施政報告》記者會表示，對搶人才有信心，強調本港本身已很有吸引力，於2019年前亦能吸引足夠的人才滿足需求。他又說，雖然香港「有麝自然香」，但仍然要走出去推廣，疫情雖有影響人才來港，但香港由亂到治，又多了很多新機遇，加上今次報告提出的新措施，相信吸引的人才數量可達到目標的35000人。

 

(Tony攝)


　　對於《施政報告》提出成立「香港投資管理有限公司」，李家超指將由政府主導，最終目標不止是賺錢，以香港整體利益為依歸，扶持香港發展。


強調香港有自身優勢


　　李家超又指，「引進重點企業辦公室」會提供針對性的特別配套措施，為企業度身訂造。他認為不少人往往喜歡將本港措施與其他地方比較，但認為不應妄自菲薄，強調香港有自身優勢，相信可吸引人才到港。


　　李家超又提到，國家主席習近平在七一講話時提到，要著力提高自理水平，他認為要提升治理水平有三方面工作，除了相關治理體系，亦要配合「治理能力」和「治理效能」，故強調領導在事期初期介入及給予指導，同時設立不同工作指標。

 

回應未提樓市「減辣」 指會繼續留意市場變化

 

　　對於今次《施政報告》未有提到樓市「減辣」，行政長官李家超於記者會表示，知道市民有期待，今次於土地房屋提出不同措施，令樓市有穩定供應，當局會繼續留意市場變化。

 

外來人才住滿七年可退印花稅 李：不希望炒賣

 

　　李家超表示，合資格外來人才在港買樓，住滿7年成為永久居民後，可申請退回買家印花稅及新住宅印花稅。他在記者會上回應指，要引進人才「落地生根」，同時亦明白到一個家庭要儲備多年才可應付目前的樓價，強調政策上已作平衡，認為所提供的待遇合理。


　　李家超又指，不希望引起炒賣，今次讓合資格外來人才成為永久居民後申請退回有關稅項，為鼓勵並協助有關留港人士。


　　被問到如何留住本地人才，李家超表示，會透過培訓、增加課程資助及職專教育等留住人才在港發展，讓他們可追求夢想、事業有成。

 

撰文：經濟通採訪組

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