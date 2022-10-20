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林家亨：新世界不必急於沽貨　地產股或回落至憧憬前水平

20/10/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　行政長官李家超發表上任後首份施政報告，重點在於「搶人才、搶企業」，惟樓市減辣憧憬落空，地產股集體回吐，其中新世界(00017)跌逾7％，成墊底藍籌。加息週期下，地產股繼續回調空間大？電動車龍頭TESLA(TSLA)第三季業績遜預期，對本地新能源車股有何啟示？小鵬(09868)上日急挫逾9％，創上市新低，跌勢未止原因何在？

 

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