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Tesla業績遜預期兼晶片短缺惡化　車股急挫蔚小理最傷

20/10/2022

　　美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)公布第三季收入創新高，惟低於市場預期，引發股價昨日(19日)盤後急挫，另據報美國對晶片出口管制加劇晶片短缺問題，許多中國車廠轉用地下晶片，汽車品質及安全存在隱憂，再加上碳酸鋰價格再創新高，高見54.2萬元人民幣一噸，恐加重造車成本，今日(20日)汽車股急跌，其中「蔚小理」最傷均跌逾半成，而日前發盈喜的比亞迪(01211)繼昨日失守200元後，今日再挫逾3%。

 

(蔚來網頁截圖)

 

Tesla第三季收入毛利率遜預期　或斥最多100億美元回購

 

　　特斯拉第三季盈利增長一倍至32.92億美元，收入增長56%至214.5億美元創新高，但仍低於市場預期的219.6億美元，因美元強勁升值帶來影響，且生產和車輛交付方面遇到瓶頸。另特斯拉第三季汽車業務毛利率為27.9%，低於市場預期28.4%，亦不及去年同期的30.5%。特斯拉股價昨日盤後挫逾6%。

 

　　特斯拉行政總裁馬斯克表示，預計公司今年將無法實現汽車交付目標，因在物流運輸持續遇到挑戰，但無論是否出現經濟衰退都不會減產，而第四季車輛需求將相當不錯，預計特斯拉交付車輛將創紀錄新高。另特斯拉可能會進行50億至100億美元的股票回購。

 

據報許多中國車廠轉用地下晶片　汽車品質安全存隱憂

 

　　另外，據外電報道，隨著電動汽車的發展推升車用晶片需求，最近又遭遇美國的晶片出口管制，中國的地下晶片市場因短缺情況惡化而更顯蓬勃，許多中國車廠被迫向非法的經銷商購買舊型或二手晶片，不合格晶片已進入汽車供應鏈中，使得汽車的品質和安全陷入危險。事實上，除了有自產晶片的比亞迪之外，幾乎所有中國汽車製造商都嘗試由地下市場購買晶片。據匿名的中間人透露，蔚來(09866)、理想(02015)和小鵬(09868)都試圖透過未獲授權的中間商取得晶片。


　　中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹上周表示，近期的美國制裁引發市場新一輪恐慌，初階和高階晶片供給都陷入中斷，晶片的經銷管道和價格都呈現混亂。投機分子把握晶片短缺的機會，拉抬關鍵電路零件的價格，而監管的欠缺和需求飆升意味著中國的這類灰色交易更為廣泛。

 

林家亨：新能源車股受多個因素影響　蔚小理愈蝕愈多勿沾手


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指新能源車股急跌受多個因素疊加影響，其中碳酸鋰價格上升令電池成本增加，如銷量多了或有些少機會減低成本，但蔚小理近期銷量對比去年沒太大改善，反而比亞迪銷量井噴全球第一，連哪吒、零跑(09863)及廣汽埃安等銷量升幅也很大。事實上，蔚來上半年平均每賣一架車虧損8.99萬人幣，小鵬虧損6.37萬人幣，理想虧損2.3萬人幣，而比亞迪預期第三季業績非常亮麗，盈利50幾億人幣，若將之除以銷量50多萬架，每賣一架車賺1.02萬人幣。

 

　　林家亨續指，蔚小理股價一浪低於一浪，其中理想以新車「L8」代替「理想ONE」令後者無人賣，L8卻於11月才可交付，中間有兩個月收入冰封，料第四季財務表現更惡劣。既已確定蔚小理今年業績差虧損大，而過去4、5年已合共虧損400多億人幣，且明年會繼續虧損，就算近日有資金流入也不值博，且今日多了資金流入明日也可能全流走，總之這些愈蝕愈多的公司都不宜沾手。

 

乘聯會：上周乘用車零售環比降11%　同比增13%

 

　　另方面，乘聯會數據顯示，10月8至16日，乘用車市場零售47.7萬輛，同比增長13%，環比上周下降11%。10月1至16日，乘用車市場零售69.3萬輛，同比去年下降3%，較上月同期增長1%。

 

　　蔚來半日跌6.75%收報86.4元，最多跌10.15%低見83.25元；小鵬跌5.65%報30.05元，最多跌8.01%低見29.3元；理想跌5.92%報67.55元，最多跌9.47%低見65元。值得一提，據《證券時報》報道，全球最大的資管機構貝萊德減持比亞迪，持股比例從6.21%降至5.85%，比亞迪今日跌3.68%報191.1元，吉利(00175)亦跌4.89%報9.33元，長汽(02333)跌4.75%報7.02元，廣汽(02238)跌2.88%報5.39元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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