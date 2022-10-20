【施政報告】甯漢豪：北部都會區供應1300公頃熟地

財政司司長陳茂波表示，行政長官李家超周三（19日）發表任內首份《施政報告》，在土地房屋方面有不少政策理念及革新措施，短期目標讓市民有居所，改善居住環境，讓市民有空間創業，同時布置中長期供應。李家超今屆成立兩個工作小組，分別是「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，從提量、提速、提效及提質造地建屋。

陳茂波：十年土地供應達3280公頃 建屋49萬伙

陳茂波表示，由他帶領的土地及房屋供應統籌組成果包括「提量」，未來十年土地供應量達3280公頃，相當於兩個將軍澳，呈上升趨勢，最少可供應49.3萬伙，顯示有能力積極造地主導土地供應；「提效」則是推動創新科技及推動組裝合成；「提質」方面則透過市區重建及樓宇更新，改善市民居住環境。

陳茂波表示，未來十年土地供應量達3280公頃，相當於兩個將軍澳 (Tony攝)

發展局局長甯漢豪表示，預計3280公頃「熟地」中，北部都會區佔四成，佔約1300公頃，交椅洲人工島在10年期的較後階段，亦會有「熟地」供應，料涉300公頃。她又指，北部都會區「唔係只講造地咁簡單」，要考慮城鄉共融、產業引入、環境保育並與大灣區配合。至於區內產業發展，會有多層工廈及創科用地，當局希望明年推出首批土地時，興建多層工廈，會於地契中要求撥出若干樓面，以低於市場租金，提供予受影響的棕地作業者。

發展局局長甯漢豪表示，未來十年土地供應預計的3280公頃「熟地」中，北部都會區佔四成，佔約1300公頃 (Tony攝)



標準金額補地價擴至新界非發展區農地

甯漢豪表示，標準金額補地價擴展至新界非發展區農地，明年中提出分區、定價檢視時間；而組裝合成則要考慮建立產業，包括成立制造的基地，存儲地方等；發展局內會有專責團隊跟進個案，希望有更多拆牆鬆綁。

回歸以來大部分地契都獲續期

她又指，地契續期政策並無改變，回歸以來大部分都獲續期，不獲續期只是因為找不到業主，絕大部分都會續期。當年薄扶林花園涉及逾千業權人，因為當時無法律要求，當時需要逐個業權人簽署，但之後會透過法例，以刊憲形式說明，除非政府另外標明，否則所有地契都續期。

兩方面加快老舊市區重建

甯漢豪表示，兩方面加快老舊市區重建及修訂強拍門檻，包括成立專責辦事處幫助小業主，如果發展商提交強拍申請，小業主心裏不安，會提供專業資訊，讓業主了解其收購價是否值得接受；另亦可透過土地審裁處上訴，辦事處亦可以預支專業人士費用。

黃偉綸：頭五年難推高房屋供應 簡約公屋紓輪候壓力

財政司副司長黃偉綸表示，推出「簡約公屋」因面對公營房屋難題時，一直困擾是剛開始五年無辦法推高供應房屋量，因興建公屋要四至五年時間，而截至2027年公營房屋供應已在不同階段興建中，「即係今日開始起，起碼都6至9年嘅事，但頭5年都要解決，唔可以話叫佢你等啦。」



他稱，2017年後，過渡性房屋部分項目是以組裝合成方法興建，可節省時間成本，政府希望透過「簡約公屋」，將總量推至15.8萬。

何永賢：建築署負責簡約公屋 供應額外3萬伙

房屋局局長何永賢表示，建築署團隊將會負責「簡約公屋」，採用組裝合成建築法、標準設計，而非貨櫃改裝，設施亦會包括獨立廁所、廚房、冷氣及熱水爐，租金則為同區公屋的九成。她強調，政府會維持2萬伙過渡性房屋供應，「簡約公屋」供應額外3萬伙。

房屋局局長何永賢表示，建築署團隊將會負責「簡約公屋」 (Tony攝)

未來五年公屋供應12.8萬伙

何永賢指，未來五年公營房屋供應為12.8萬伙，加上3萬伙「簡約公屋」，合計為市民提供15.8萬伙，較過去10.5萬伙增加50%，建議政府提出新綜合公屋輪候時間指數，希望未來4年將綜合輪候時間降至4.5年。

未來五年1.2萬伙提早落成

何永賢又指到「提前上樓計劃」，未來五年有1.2萬伙提早落成，令申請者提早3至18個月上樓，例如古洞北19區以往是一次過交地，現時將可以分兩個階段，先將5座4000伙提前18個月交地；另外業旺道項目則提前6個月交地。公屋編配方面，則由入伙前3個月開始編配，改為入伙前6個月開始編配。

撰文：經濟通採訪組

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