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【施政報告】陳茂波：五大因素樓市不「減辣」　視乎住宅成交量

20/10/2022

　　《施政報告》公布不少房屋土地政策，包括簡約公屋、私人參建資助房屋等，但未有就樓市「減辣」。財政司司長陳茂波在記者會回應指，政府當年推出樓市辣招，目標是當住宅供應相當之緊的時候，未曾有住宅物業的香港永久居民可以優先買到。若果以物業市場曾經「發燒」，雖然現時成交量較少，但樓價仍然相當高，當考慮是否「減辣」，要考慮五個因素，一是樓價變化速度及跌幅，今年樓價較去年回落7.5%，已經相當高，為2019年年初水平，但跟1997至1998年時候一年跌30%，只屬輕微調整，在經濟環境下不致於過度擔心。

 

財政司司長陳茂波表示，當考慮是否「減辣」，要考慮五大因素，包括住宅成交量 (Tony攝)


　　第二點是要視乎住宅成交量，由2013年至2020年，每年合共成交量為6萬宗，去年2021年為7.2萬宗，而今年平均每月4000宗，今年跟去年合計，與過往相若，現時經濟環境以及加息因素，所以大家較審慎，交投量較靜為正常現象。


　　第三點是未來供應量，今年估計首8月落成量為1.4萬伙，全年大約2.3萬伙，之前成交每年大約1.7萬伙，2000年至2004年當時落成量則為2萬多伙，說明目標供應量有所增加，但並非大幅「彈升」，而未來三至四年一手住宅供應為9.6萬至9.7萬伙水平，供應量穩度；同時留意發展商借貸比率並不太高，與1997至1998年不同，其手上的貨尾單位不多，所以見不到有急於推盤情況。


　　第四點是經濟情況及展望，短期經濟展望受疫情影響較辛苦，但隨著內地放寬出行，香港經濟環境會好轉，而最新失業率正由5.4%跌至最新4%以下，與1998年一年失業率由3.3%彈升至5.9%，情況不可同日而喻。最後是市場氣氛，雖然較為審慎，但見不到拋售情況；雖然利息負擔，但現時一般供樓按揭利息為2至3厘，跟1997年為9至10厘，屬於不一樣環境，目前環境下毋須「減辣」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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