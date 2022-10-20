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【施政報告】鄧炳強：積極推展基本法23條立法　確保實切可行

20/10/2022

　　保安局、政制及內地事務局聯同公務員事務局向公眾交代《施政報告》措施；保安局局長鄧炳強表示，將積極推展《基本法》23條的立法工作，會檢視港區國安法的實施經驗、相關的法庭裁決及現行法例的不足，亦參考其他全國性法律及其他司法管轄區的同類法律，確保新的立法建議切實可行，將適時展開公眾諮詢，並透過不同平台向公眾及不同持分者解說。

 

（Tony攝）


　　鄧炳強又稱，懲教署會協助在囚人士，包括因反修例示威而入獄的青少年，重建正確的價值觀、家庭關係，及以國家及歷史的認識，亦會協助在學、如正接受大專或以上教育的學生，繼續完成學業。當局將與教會大學簽訂備忘錄，為在囚人士提供全面學習支援，今年底亦設立4個社區更生中心，強化獲釋後的服務，另會推出更多多元化的在職訓練及生涯規劃項目，為他們提供更多就業機會，包括在大灣區工作。


楊何蓓茵：公務員守則將闡述須恪守的操守準則

 

（Tony攝）


　　公務員事務局局長楊何蓓茵表示，將於明年第一季，向職方發放更新《公務員守則》的草擬本，進行諮詢。楊何蓓茵表示，《公務員守則》由2009年沿用至今，但近年事件和現今形勢，反映「愛國者治港」的重要性，新守則會闡述公務員應有的基本信念和需要恪守的操守準則，要有維護國家主權、安全和發展利益的意識，盡忠職守，以民為本，敢於擔當負責。


　　楊何蓓茵又表示，會在明年第二季推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，表揚具示範作用的事件、團隊或人員，讓其他公務員學習。當局會檢視公務員紀律機制，以及早懲處違紀人員，提升處理個案的效能，明年會徴詢公務員敘用委員會。

 

曾國衞：確保立法會補選順利進行 將宣傳新制優越性

 

（Tony攝）

 

　　政制及內地事務局局長曾國衞表示，立法會補選將於12月18日舉行，當局會和選管會緊密合作，提供足夠資源，確保選舉順利進行，政府亦會投放資源，宣傳推廣經完善的選舉制度，讓市民了解新制度的重點和優越性。


　　曾國衞又指，會加強《憲法》和《基本法》宣傳教育，推廣「先有《憲法》才有《基本法》」、「先有『一國』然後有『兩制』」、「特區高度自治源於中央授權」，以及「國家安全你我有責」的主題，會以教師、學生、青年和公務員等，作為加強宣傳的特定群組。


　　曾國衞又表示，由行政長官李家超主持的「融入國家發展大局督導組」，會與內地和澳門政府，以打通人流、物流、資金流和資訊流為目標，制訂工作優次，推進大灣區建設。

 

撰文：經濟通採訪組

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