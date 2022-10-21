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【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，比特幣維持19000美元水平

21/10/2022

　　比特幣（BTC）價格維持在19000美元左右，市場陷入平穩狀態，雖然市場認為比特幣明顯被低估，但環球經濟目前情況惡劣，預計投資者目前以保守為主，對於高風險的加密貨幣興趣不大；而被看來「安全」的美國國債則目前情況惡劣，美國銀行分析師在一份報告中警告說，AAA 級政府債券的流動性「在需求疲軟和投資者避險的情況下惡化」，研究報告指美國國債市場很脆弱，容易受到衝擊。


　　另外，據內地傳媒報道，依據標準形成的「工業互聯網平台應用普及率」「企業工業設備上雲率」等關鍵指標已被列入《十四五數字經濟發展規劃》《十四五國家信息化規劃》《十四五信息化和工業化深度融合發展規劃》等多項國家級、省部級規劃文件，有效支撐有關戰略規劃的實施和跟踪，促進工業互聯網平台高質量發展和規模化應用。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19049.45元(美元．下同)，升0.04%(24小時比較．下同)；以太幣現報1285.88元，升0.26%；艾達幣報0.3384元，跌0.53%；瑞波幣報0.4449元，跌0.36%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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