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《午市前瞻》專家指博個股不如博大市 中移動調整後再入亦未遲

21/10/2022

　　恒生指數半日收報16252，跌28點或0.17%，主板成交500.03億元。恒生中國企業指數報5524，升12點或0.23%。恒生科技指數報3129，升8點或0.27%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報235.2元，升2.8元或1.2%，成交33.55億元;阿里巴巴-SW收報70.4元，升0.5元或0.72%，成交19.35億元;美團收報141.8元，升1元或0.71%，成交12.27億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(中國移動網頁截圖)

 

李偉傑：預期第四季更多資金部署好倉

 

　　恒指昨日險守16000點後，今日走勢靠穩，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，預期恒指見過17年低位會出現更明顯的好淡爭持，美元強勢亦令港股反彈乏力，但近日二十大開始釋出更多正面消息，市場期待之後會有更具體於不同層面的扶持措施出台。他提到近期市況偏淡，但昨日開始有好消息後大市亦願意反彈，可見市場一直等待消息支持入市。


　　他又提到，現時個別大型股份仍有大股東減持，他個人反而認為現時要博不如博指數，一來港股低殘，但未來半年至九個月仍維持低殘的機會較細；他又預期全球通脹有望見頂，預期第四季會有更多好友入市，現於16000點附近值得吸納。

 

中移動未持貨可48元附近部署


　　中移動(00941)公布首三季業績，首三季多賺13%至985億人民幣，每股盈利4.62人民幣，但增長較中期放緩，股價今日略為回落。李偉傑指中移動一直跑贏港股，防守性強且市盈率及息率都吸引，但有一問題是股價未調整過，故現時業績未算太理想下，市場有可能趁勢出貨或轉貨，建議未持貨者可待股價進一步回落至48元附近再考慮。

 

中移動首三季純利按年升13%，股價早段曾高見49.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中電信首三季純利按年升5%，股價今早微跌。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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