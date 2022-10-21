【FOCUS】鬥士最終變逃兵 卓慧思敲響民粹警鐘



周三(19日．倫敦時間)在議會高呼，「I am a fighter，not a quitter(我是鬥士，不是逃兵)」的英揆卓慧思，不到24小時後，周四(20日)午後即宣布辭職。唐寧街10號門外蕭瑟的落葉，彷彿跟這位英國政壇逾300年來最「短命」首相惺惺相惜。

無論最快下周一傍晚(本港時間周二凌晨)揭盅的下一任保守黨黨魁誰屬，脫離現實、走得太遠所帶來的政治混亂注定將續困擾英國；而卓慧思被載入史冊的「10 Downing Street short stay」鬧劇，更敲響歐洲的民粹浪潮警鐘。





24小時轉軚，辛偉誠大熱





對約翰遜忠心不二的卓慧思，連下台的導火索亦跟「前Boss」一致－－大臣逼宮，以至繼減稅計劃U-turn後，企硬留任同上演U-turn。面對黨內右翼女將、內政大臣柏斐文的領銜倒戈，前一天還以「鬥士」自居的卓慧思，轉軚主動求見保守黨黨團「1922委員會」後宣布辭職。



為了不讓在野工黨有任何提前大選的可乘之機，上一輪擾攘兩個月才選出新黨魁(卓慧思)的保守黨，最快將於當地時間下周一(24日)傍晚5時揭盅第一輪投票結果，博彩網站賠率顯示，前財相辛偉誠為大熱門。最富戲劇性，三個月多前辭職的約翰遜，據報亦躍躍欲試「回朝」。



無論卓慧思的接任者是否花落將舉債抗通脹稱為「童話」的辛偉誠，唐寧街的理財哲學都勢由「大花筒」轉為審慎保守。而她45天的恥辱任期亦提醒政客，為取悅民眾而胡亂派糖隨時代價不菲。

對抗通脹，德法同大舉債





不過，在凜冬將至的歐洲，為取悅選民，民粹路綫正大行其道。在7月辭職前警告「能源危機絕不可令民粹主義捲土重來」的意大利前總理德拉吉，最終無法阻止極右翼「意大利兄弟黨」以26%得票率勝出大選，女黨魁梅洛尼攬得總理大位。同樣，在大選中贏得20%選票的極右翼「瑞典民主黨」勢力亦坐大，本周成為新政府的造王者。



即使是勝出極右翼而成功連任的法國總統馬克龍，面對全國反通脹大游行，於2023年預算案提出擬發行創記錄的2700億歐元中長期政府債券，以彌補財赤、對抗通脹；並最新聲稱，將動用憲法特權繞過在野黨，強制通過此預算案。



至於聲稱要在2023年重返「債務剎車」的德國，朔爾茨政府無視基準10年期國債收益率較8月初時漲了兩倍，最新揭盅2000億歐元的「經濟防禦盾牌」計劃，應對天然氣價格上漲。



卓慧思違背經濟學邏輯「走得太遠、太快」，最終釀成政治大混亂。相比企硬加息、縮表，成功倒逼政府政策大逆轉的英國央行，面對歐洲爛攤子，歐洲央行跟還是不跟？

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