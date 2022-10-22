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建行(亞洲)推出「貴賓理財」服務

22/10/2022

作為跨境理財專家，中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行( 亞洲)」) 推出全新以「建富 只因連繫」為主題的跨媒體「貴賓理財」服務宣傳廣告，突顯其「以客為本」的服務理念及矢志成為高端客戶群理財夥伴的決心。隨著大灣區經濟發展，建行( 亞洲) 深明客戶對互聯互通跨境金融服務的需求與日俱增， 憑藉母行建設銀行雄厚實力及龐大網絡優勢，建行( 亞洲) 緊密聯動兩地， 為客戶提供全方位跨境理財及財富管理策劃。

 

跨境理財專家   全方位財富管理策劃

橋， 象徵連繫，亦是建行( 亞洲) 服務客戶的出發點。建行( 亞洲) 尊貴的「貴賓理財」及「貴賓晉裕」綜合理財服務，提供全方位財富管理策劃，全面連繫高端客戶理財需要，服務包括：

⦁    私人理財客戶經理為客戶度身財富策劃
⦁    跨境金融產品及一系列服務


⦁    切合港人需要的「跨境理財通」、「灣區消費貸」
⦁    切合在港內地人士需要的「跨境直聯匯款」、「跨境薪酬匯款」服務
⦁    一系列中外投資、保險、融資產品服務及貸款方案等


⦁    尊屬財富管理和生活禮遇


⦁    基金: 基金認購費用減免高達 2.25 %
⦁    證券: 低至 0.1%買賣證券佣金優惠
⦁    保險: 指定一般保險產品低至 7 折優惠
⦁    外匯: 外匯買賣匯率優惠
⦁    存款: 特高活期/定期存款利率
⦁    免退票: 支票戶口享有免退票及自動轉賬保障
⦁    積分計劃: 透過使用指定銀行服務賺取額外高達 1.33 倍積分


⦁    「晨星 ESG 評級」助客戶把握綠色投資優勢


⦁    建行( 亞洲) 成為香港首間採用晨星 ESG 評級的零售銀行，將提供的過千隻基金的 ESG 表現系統化地評分，幫助客戶了解基金的 ESG 風險及機會，以及投資的可持續性。

 

另外，建行( 亞洲) 不斷優化分行網絡及網上銀行服務，最近亦推出了全新流動理財銀行服務介面，提升電子服務體驗。


建行( 亞洲) 零售業務總監陳麗明女士表示︰「建行( 亞洲) 以母行建設銀行的獨特優勢及建行( 亞洲) 的完善配套， 連繫兩地，為高端客戶群提供全面的跨境理財及財富管理策劃。這次推出以『建富 只因連繫』為主題的『貴賓理財』服務大型推廣企劃，希望客戶感受到建行( 亞洲) 凝心聚力與客戶攜手前行。」就客戶近期的投資取向， 陳麗明女士表示：「今年加息步伐急速，客戶對高息存款的需求大增。然而在理財角度，大額的長年期定期存款會令資金失去流動性，難以捕捉往後加息帶來的其他投資機會。 建行( 亞洲) 的『月月增息』高息活期存款息率每月遞增，靈活提存的彈性令資金可以隨時提取使用，因而大受投資者歡迎，今年以來有關產品的銷售量大幅增加超過十倍。」

 

全新跨媒體宣傳廣告理念
這次建行( 亞洲) 推出的「建富 只因連繫」全新「貴賓理財」服務宣傳廣告， 以橋比喻連繫，帶出建行( 亞洲) 連繫內地及國際，而專屬理財團隊與每位客戶亦無間連繫，攜手捕捉創富機遇。橋更象徵建行( 亞洲) 獨特而穩建的銀行形象：Wealth is ‘Connect’「建富 只因連繫」， 喻意宏觀天下 建富未來。

 

全新廣告會以線上線下「全渠道」策略，即日起在主要電視媒體、互聯網及社交媒體播出，同時於不同戶外媒體全方位投放，包括主要鐵路網絡、人流熱點等。

 

新客戶於推廣期內* 選用建行( 亞洲)「綜合理財」服務， 可享高達41,800港元迎新獎賞及高息活期存款等一系列精彩優惠！

 

*推廣期由即日起至 2022 年 12 月 31 日。受有關條款及細則約束。

 

以上產品、優惠及服務受有關條款及細則約束。如欲查詢詳情，請致電熱線+852 2903 8303，或瀏覽 www.asia.ccb.com/hk/wealthisconnect 或向銀行職員查詢。

 

註:「貴賓理財」綜合理財客戶只需維持每日平均合併結餘(港元或等值)1,000,000港元或以上。「貴賓晉裕」綜合理財客戶只需維持每日平均合併結餘(港元或等值)5,000,000港元或以上。

投資涉及風險。
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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2022 16:39
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