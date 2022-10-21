  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘　美元定存突破5厘

21/10/2022

　　金管局本月多次入市承接港元沽盤，港元拆息連續五日全線上漲，隔夜息連升五天，見三周新高，多家本地銀行上調定期存款利率，吸引定存資金。富邦銀行上調12個月港元定期存款利率至4.6厘，適用於個人客戶透過分行以全新資金或兌換資金開立定期存款，起存額為100萬元。

 

（資料圖片）


　　美元定存方面，等值100萬港元存款額，富邦12個月美元定存5.1厘，6個月及9個月分別達4.8及4.95厘，3個月達4.6厘。


　　信銀國際亦推出港元定期存款優惠，客戶經「inMotion 動感銀行」以新資金敘做12個月港元定期存款，可享高達4.2%優惠年利率，起存額為1萬元。


　　交銀香港上調12個月港元定期存款利率至4厘，起存額為2萬元。另外，星展亦上調12個月港元定期存款利率至4厘，起存額為20萬元，適用於客戶以新資金辦理。

 

建行亞洲及信銀國際12個月港元定存息加至4.2厘

 

　　另外，建行亞洲上調其3個月、6個月及12個月港元定期存款利率至3.6厘、4.1厘及4.2厘，適用於貴賓理財客戶於分行以新資金辦理，起存額為100萬元。


　　恒生銀行(00011)亦上調3個月、6個月及12個月港元定期存款利率，至2.7厘、3.3厘及3.4厘，適用於客戶以新資金辦理，起存額為1萬元。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

40.000

異動股

00700

騰訊控股

232.800

異動股

02331

李寧

49.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 40.000
  • 00700 騰訊控股
  • 232.800
  • 02331 李寧
  • 49.150
  • 09999 網易－Ｓ
  • 96.000
  • 03900 綠城中國
  • 11.480
股份推介
  • 00881 中升控股
  • 35.250
  • 目標︰$39.10
  • 00285 比亞迪電子
  • 20.000
  • 目標︰$26.20
  • 01475 日清食品
  • 6.380
  • 目標︰$8.00
  • 01186 中國鐵建
  • 4.120
  • 目標︰$4.89
  • 00570 中國中藥
  • 3.250
  • 目標︰$3.75
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 232.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.600
  • 02800 盈富基金
  • 16.870
  • 00005 滙豐控股
  • 41.550
  • 00388 香港交易所
  • 252.000
報章貼士
  • 00293 國泰航空
  • 7.630
  • 目標︰$9.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 4.950
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 47.400
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2022 16:33  《盤後部署》港股連跌三個交易日，市況偏淡中移動仍值得收納！

21/10/2022 15:17  【施政報告】楊潤雄:積極考慮放寬措施，推動跨境旅遊復常

21/10/2022 18:07  【施政報告】盧寵茂:疫苗通行證將繼續執行，確保不走回頭路

21/10/2022 15:32  【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘，美元定存突破5厘

21/10/2022 16:31  《本港經濟》9月整體通脹率升至4.4%，創七年半新高

21/10/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒０７億元，買騰訊沽綠城中國

21/10/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】大摩維持看好中移動中電信，快手李寧遭大行削目標

21/10/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍，短線值博

21/10/2022 17:04  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９５，美元兌人幣升報７﹒２４９２

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】盧寵茂：疫苗通行證將繼續執行　確保不走回頭路
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】楊潤雄：積極考慮放寬措施　推動跨境旅遊復常
人氣文章

新聞>財經熱話

【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘　美元定存突破5厘
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

香港房策 1
人氣文章

時事要聞

專才居港7年退置業印花稅 寬多個輸入人才計劃 學者：吸引力不大
人氣文章

時事要聞

金融領袖峰會傳獲特殊豁免 確診可坐私人機離開 另港增5433新症
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

Sex Partner VS Partner：用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

葡萄酒「碳」世界：一樽酒，由葡萄種植到出品，都留下碳足跡！最大元兇竟然是它？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Valentino時裝騷災難，曝露現今不人道的時裝設計！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
無懼單身：當愛情的快樂和哀傷都翻倍，你會想念孑然一身的自由嗎？
人氣文章
從《野人老師》看真正共融學習！小孩點對待特殊學習需要同學？取決於老師一句話！
人氣文章
狂飲咖啡提神？小心咖啡因超標、成癮，仲會精神焦慮、失眠！日飲上限幾多杯？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 20:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞21/10/2022
【施政報告】盧寵茂：疫苗通行證將繼續執行　確保不走回頭路
人氣文章香港要聞21/10/2022
【施政報告】楊潤雄：積極考慮放寬措施　推動跨境旅遊復常
人氣文章財經熱話21/10/2022
【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘　美元定存突破5厘
人氣文章財經熱話21/10/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍　短線值博
人氣文章中國故事21/10/2022
《神州經脈》美擬擴科技禁令　涉房企業放寬融資　人幣十四年半低
人氣文章財經熱話21/10/2022
施政報告減辣預期落空　受制加息樓價下行地產股積弱難改
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金