【施政報告】楊潤雄：積極考慮放寬措施 推動跨境旅遊復常

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在《施政報告》記者會表示，政府已有序穩妥調整防疫措施，當局會密切檢視疫情，積極考慮進一步放寬，推動跨境旅遊逐步回復正常，為重振旅遊做好準備。

（政府新聞處）



旅議會建議政府為入境團提供寬限，讓團友以「團進團出」方式來港旅遊。楊潤雄對此回應指，會考慮相關做法，但不同地方做法有異，要檢視香港可否做到閉環旅遊，強調當局希望在能力範圍內，幫助業界。



楊潤雄又表示，明年將舉辦首屆「流行文化節」，會介紹1960至1990年代的流行文化和代表人物；亦會支持本地創作打入串流平台播放，開拓新的發行渠道，支持本地電視台與內地、亞洲地區聯合製作節目。



《蝙蝠俠》戶外放映活動被禁 楊潤雄稱停播與局方無關



至於有外電報道，通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處，禁止2008年上映的《蝙蝠俠：黑夜之神》在下周四（27日）舉行的一個戶外活動播放。楊表示，停播與局方無關，指已有制度決定電影是否適合播放，過去亦使用相同機制。

楊潤雄：設立文化藝術盛事基金 將舉行流行文化節

楊潤雄表示，當局將成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」、設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港；資助有潛質中小藝團和年輕藝術家，推出實習計劃予修讀文藝科目專上學生；並制訂十年發展藍圖，增建及擴建文化藝術設施，以及優化「亞洲知識產權交易平台」，促進版權交易和文藝創意產業化。



他表示，康文署將舉行「流行文化節」，首階段先介紹1960至1990年代的流行文化。另下，又會以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港。

孫東：完善創科生態圈 冀吸引至少100間潛力創科

創新科技及工業局局長孫東表示，會完善本港創科生態圈，實踐香港再工業化，期望未來5年吸引至少100間具潛力或代表性的創科企業，在香港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業。



他指出，當局考慮引進企業時，會考慮企業能否引進較高的技術含量、對香港經濟帶來多大貢獻、能否幫助本地就業，以及可否利用香港所長，服務國家所需，令香港更好融入國家發展大局。



孫東又表示，政府會壯大人才庫，建設「智慧香港」，積極融入國家發展大局的同時，鞏固香港國際化的優勢。他提及，國家正選拔航天工程的載荷專家，體現國家對香港科技界的高度重視，政府會積極配合，為國家推薦合適人選。



孫東：考慮制定措施使內地流向本港數據妥善應用保存

《施政報告》提出探討內地數據向本港流通的安排。孫東表示，內地《數據出境安全評估辦法》上月生效後，提出更詳細和嚴格規定，目前正與國家網信辦磋商，允許在一定條件下，輸入內地部分數據到香港。



孫東指，可能優先考慮教育、科技、市民日常生活息息相關的數據，包括兩地交通、金融信息等，特別是本港很多大學在內地都有分校，在科研過程中，數據有效流通對兩地辦學非常重要，目前正考慮制定有關措施，使得內地流向本港的數據能妥善應用和保存。



孫東表示，人工智能和數據科學是重要的發展領域，香港有條件成為世界上最先進的數據中心之一，如果有自己的數據、內地部分數據，加上結合海外數據，今後在未來智能城市的建設、數字經濟的發展，貿易、交通、物流等都有極大促進和發展。

撰文：經濟通採訪組

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