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【施政報告】盧寵茂：疫苗通行證將繼續執行　確保不走回頭路

21/10/2022

　　七名西醫涉嫌濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，政府及後宣布有關醫生發出的約2萬「免針紙」於10月12日起失效。市民郭卓堅就政府的決定提出司法覆核。高等法院下午裁定郭卓堅勝訴。政府敗訴後，需支付訟費。醫務衞生局局長盧寵茂在記者會上表示，知道法庭今日作出判決，未有機會了解詳情，稍後會與律政司研究判詞作出詳細回應。

 

（政府新聞處）


與律政司研究免針紙判詞再作回應


　　他提及，本屆政府上任以來，推出多項風險管理及精準抗疫措施，在平衡疫情風險及社會發展下，穩妥向前推進，確保不走回頭路，亦指可以肯定告知公眾，疫苗通行證是抗疫的必須項目，將會繼續執行，戴口罩是重要的防疫手段，本港現時一老一幼的疫苗接種率仍然不理想。


　　他指出，《施政報告》因應人口老化及公營醫療壓力增加，提出加強基層醫療發展。政府會成立專責管理局，統籌公私界別基層醫服務，包括推出三年先導計劃，先選出糖尿及高血壓高風險市民，加強篩查及檢查，政府會資助一半費用。政府亦會改善醫療券計劃，包括夫婦共同、擴大可用範圍，以及加碼至2500元等，鼓勵長者用於預防及管理健康。


正協調金融峰會防疫安排


　　另外，醫衞局常任秘書長陳松青表示，正與金管局協調國際金融領袖投資高峰論壇安排，目的是展示香港重新與外地連繫，當局會確保方便活動進行，同時能控制疫情傳播風險，屆時與會人士需要接受核酸及快速檢測，需要留在指定酒店及活動場地，確診後隔離安排亦與其他人士一樣。當局亦會按航班情況，安排點對點交通送與會人士離港。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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