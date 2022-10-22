【二十大】新一屆中央委員出爐 李克強栗戰書汪洋韓正不在名單

中國共產黨二十大閉幕會於10月22日早上選出新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員，並正式通過黨章修正案、十九屆中紀委工作報告，以及中共總書記習近平的二十大報告。官方公布由205人組成的新一屆中央委員會委員名單，7名中央政治局常委中只有習近平、王滬寧和趙樂際在名單內，至於李克強、栗戰書、汪洋和韓正則不在名單內，意味著四人將在二十大之後退出中共最高決策層。

中共二十大閉幕會今早在人民大會堂舉行，由中共總書記習近平主持。（黃燕明攝）

中外記者在人民大會堂二樓東大廳等候入場，記者周三起進入閉環，昨日起每日兩次指定時間進行核酸才能入場採訪。（黃燕明攝）



25名現任政治局委員之中，除習近平、王滬寧、趙樂際外，李希、李強、丁薛祥、黃坤明，張又俠、胡春華、李鴻忠、陳敏爾、蔡奇等9人連任新一屆中央委員，至於13名未能連任的中央委員的政治局委員，除李克強、汪洋、栗戰書、韓正外，還有王晨、陳全國、孫春蘭、陳希、許其亮、劉鶴、楊曉渡、楊潔篪以及郭聲琨。



二十大閉幕之後，中共第二十屆中央委員會將於10月23日上午召開第一次全體會議（二十屆一中全會），新選出的中央政治局常委將於當日中午12時許亮相，與採訪中共二十大的中外記者見面。

中共二十大閉幕會審議通過《中國共產黨章程（修正案）》。（黃燕明攝）



現列中國共產黨第二十屆中央委員會委員名單（按姓氏簡體筆畫為序排列）：



丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（蒙古族）、艾爾肯．吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹、李偉、李希、李強、李干傑、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衛東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭．阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡春華、胡衡華、鍾紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登傑、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳。



撰文：經濟通中國組記者楊英傑

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