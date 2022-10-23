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【二十大】「兩個確立」「兩個維護」入黨章 堅決反對台獨

23/10/2022

　　中共二十大22日閉幕，大會選舉產生第二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。大會還通過了關於十九屆中央委員會報告的決議，關於十九屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議，關於《中國共產黨章程(修正案)》的決議。

 

(新華社圖片)

 

　　大會決定將「兩個確立」「兩個維護」寫入黨章。去年的中共十九屆六中全會明確提出「兩個確立」，及「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。「兩個維護」則指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

堅定不移貫徹「一個國家 兩種制度」的方針

　　閉幕會上宣讀黨章修正案時，在有關涉港台部分寫入了全面準確堅定不移貫徹「一個國家，兩種制度」的方針，堅決反對和遏制台獨。大會同意，把堅持政治建軍，改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，全面準確堅定不移貫徹「一個國家，兩種制度」的方針，堅決反對和遏制台獨，弘揚和平、發展、公平、正義、民主自由的全人類共同價值，推動建設持久和平，普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗等世界的內容寫入黨章。充實這些內容，有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動「一國兩制」實踐行穩致遠、推進祖國統一，有利於推進構建人類命運共同體，引領人類進步潮流。

新華社twitter發稿：胡錦濤身體不適 離場休息

 

(新華社twitter截圖)

 

　　閉幕會上在席的前中共總書記胡錦濤中途離開惹外媒關注，官方《新華社》當天晚上十時許在twitter發稿，稱胡錦濤是因為身體不適，所以離場休息，新華社記者了解到，胡錦濤最近正在療養，但仍堅持出席二十大閉幕，在會議期間他感到不適，「他的工作人員(his staff)」出於他的健康考慮，「陪伴(accompanied)」胡錦濤到附近的房間休息，「現在他好多了(Now, he is much better)」。

 

撰文：經濟通中國組

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