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【二十大】夏寶龍、駱惠寧未入中央委員名單 港澳系統或人事更替

23/10/2022

　　中共二十屆中央委員會名單22日發布，中共十九屆中央委員、今年68歲的香港中聯辦主任駱惠寧沒有出現在名單中，原本分管港澳工作的中共政治局常委、72歲的韓正也沒出現在名單，預示他將退休；70歲的港澳辦主任夏寶龍同樣沒有進入中央委員名單，中共港澳系統或將有主要人事更替。

 

(CNS圖片)


　　夏寶龍是中共第十五、十六、十七屆中央候補委員，第十八屆中央委員。在2017年中共召開十九大，夏寶龍並未進入新一屆中央委員會，並在2018年出任全國政協副主席，夏寶龍在2020年2月臨危受命，兼任國務院港澳事務辦公室主任。

楊潔篪未進入中委 王毅或將接替其職務

　　72歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪不在二十屆中央委員名單之上。另一方面，中國國務委員、外交部長王毅雖然已經69歲，但進入新一屆中央委員會，顯示王毅將接替楊潔篪擔任政治局委員、中央外事辦主任。中國駐美大使秦剛、中央聯絡部部長劉建超也都進入中央委員名單。

李希進入中紀委名單

　　《新華社》公布第二十屆中央紀律檢查委員會名單，共133人。現任政治局委員、廣東省委書記李希名列其中。

 

撰文：經濟通中國組

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